Футбол
Ривалдо: для победы в Лиге чемпионов «Барселоне» не хватает НеймараЧемпионат 03:42
Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо выразил мнение, что для успеха в Лиге чемпионов каталонской команде не хватает нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
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Авто
Audi сертифицировала новый Audi Q3 для России
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
Напавший на школьницу с топором объяснил свои действия моралью
Ударивший топором школьницу в Вольске подросток не признал вину в покушении на убийство, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая призналась, что была влюблена в Киркорова
В эфире следующего выпуска шоу «Секрет на миллион», что выйдет в эфир в ближайшую субботу, Лера Кудрявцева задала Стоцкой несколько вопросов о Киркорове.
Обновлено в 08:03
Экономика
Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями
Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Лобода в ультракоротких шортах устроила странные танцы в отеле
Необычную репетицию певица устроила прямо в отеле.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Чебоксарах школьница умерла во время ЕГЭ по математике
В Чебоксарах школьница умерла во время единого государственного экзамена по математике.
Обновлено в 09:16
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о процедуре импичмента.
Обновлено в 09:38
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Политика
На Украине открыли дело по факту пропажи серверов
Следователи государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное дело и начали досудебное расследование по факту пропажи мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты администрации президента Украины.
Обновлено в 08:01
Политика
Зеленский посоветовал людям у власти не бронзоветь и есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский не видит ничего страшного или постыдного в том, чтобы есть шаурму.
Обновлено в 09:13
Авто
«Prado за 1,5 миллиона». Каким будет новый УАЗ
На какой платформе строят новинку Ограниченный объем инвестиций не позволит создать с нуля ни новый автомобиль, ни принципиально новую платформу, поэтому речь в данном случае идет все-таки о модернизации существующего шасси UAZ Patriot.
Обновлено в 05:16
Экономика
Госдума ограничивает инвестиционные возможности граждан России
Законопроект о подразделении инвесторов РФ на определенные категории Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.
Обновлено в 08:55
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
Во Львове толпа штурмом взяла здание горсовета
Обновлено в 08:20
Наука
Электронные сигареты не помогают бросить курить
Врачи и ученые, подготовившие доклад, говорят об отсутствии доказательств того, что устройства доставки никотина, такие как электронные сигареты, помогают навсегда бросить курить.
Обновлено в 08:49
Политика
Лавров назвал ситуацию на Балканах итогом «попустительства ЕС и НАТО»
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что новое обострение между Сербией и Косово — «результат попустительства и Европейского Союза, и НАТО» в отношении Косово, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:45
Хоккей
Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:54
Политика
В ЕС признали переговоры о вступлении Турции в союз тупиковыми
Европейская комиссия считает, что «Турция продолжает отдаляться от Евросоюза», отступая от принципов верховенства права, в связи с чем переговоры о присоединении страны к ЕС являются тупиковыми.
Обновлено в 08:31
Политика
Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом
Обновлено в 05:18
Политика
Посла Испании в России вызвали в МИД
В Министерство иностранных дел Российской Федерации был вызвал посол Испании в РФ.
Обновлено вчера в 12:14
Авто
Pininfarina посвятила электрический гиперкар Леонардо да Винчи
Компания Pininfarina представила особую версию электрического гиперкара Battista, дебютировавшего в рамках выставки «Разум в движении», организованной Британской библиотекой.
Обновлено в 09:15