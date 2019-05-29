Футбол

Ривалдо: для победы в Лиге чемпионов «Барселоне» не хватает НеймараЧемпионат 03:42

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо выразил мнение, что для успеха в Лиге чемпионов каталонской команде не хватает нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
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Ривалдо: Бразилия уверенно победит на Кубке Америки, а Неймар станет лучшим игроком

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Ривалдо посоветовал «Барселоне» вернуть Неймара

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Ривалдо посоветовал «Барселоне» вернуть Неймара

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