Футбол
Ривалдо: «Винисиус может составить отличную связку с Азаром»Матч ТВ 02:14
В прошлом сезоне Винисиус провел за «Реал» 31 матч во всех турнирах и забил четыре гола. Ранее появилась информация о том, что 18-летний форвард может уйти в аренду из-за трансфера Азара.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:44, Вашингтон
Происшествия
Стало известно, сколько лет тюрьмы грозит Луизе Хайруллиной
Обновлено вчера в 12:25
Футбол
Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки
В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено вчера в 16:59
Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Единоборства
Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC
Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено в 00:27
Происшествия
Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле
Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Обновлено в 01:10
ЖКХ
В Тулуне началась подача технической воды в дома
Обновлено в 02:10
Политика
ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 14:34
Общество
Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля
В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечают народный праздник Ивана Купалы, посвященный летнему солнцестоянию.
Обновлено вчера в 16:06
Шоу-бизнес
Максим Галкин объяснил свой высокий гонорар
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Водителя взорвавшегося на Урале бензовоза задержали
Обновлено в 01:34
Происшествия
При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека
Власти Флориды установили, что при взрыве в торговом центре в городе Плантейшн пострадали 23 человека.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Семерых задержанных в Канкуне россиян депортировали из Мексики
Семеро из 10 россиян, задержанных в аэропорту мексиканского Канкуна, депортированы из страны вечером в пятницу, 5 июля.
Обновлено вчера в 22:40
Футбол
«Вииторул» опроверг информацию о скором переходе Хаджи в «Спартак»
Обновлено вчера в 20:06
Здоровье
В Башкирии 12 детей заразились тяжелой вирусной инфекцией
В Башкирии у 12 детей выявили гепатит.
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Вдова Марьянова Ксения Бик рассказала о борьбе за наследство актера
Ксения Бик пыталась помочь близким людям восстановить отношения, но сейчас уже сожалеет о таком поступке.
Обновлено вчера в 08:55
Политика
В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
У пережившей пытки девочки из Ингушетии заметили улучшения
По словам омбудсмена, врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где девочка проходит лечение, сообщили, что в руке ребенка начало восстанавливаться кровообращение.
Обновлено вчера в 08:13
Общество
Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в Крым
Российский путешественник Федор Конюхов завершил первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы в крымский город-курорт Евпатория, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Политика
Иран приготовился захватить британский танкер
Иранские военные потребовали от Великобритании немедленно освободить судно, перевозившее иранскую нефть в Сирию, в противном случае пригрозив захватом британского танкера.
Обновлено 05 июля в 05:46
Армия и оружие
Почти 250 лет исполнилось Чесменской битве
10 июля в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» внесли поправки, согласно которым ежегодно 7 июля в нашей стране отмечается День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении.
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию
Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено вчера в 10:41
Армия и оружие
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Политика
Зеленский потребовал увольнения глав украинских таможен
Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
Такси врезалось в остановку в Челябинске
Вечером 6 июня черный Datsun вылетел на остановку поселок Бабушкина в Челябинске. Машина врезалась в павильон, где торгуют цветами.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие
Иркутский авиационный завод строит ещё два опытных самолёта МС-21
Иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдёт испытания с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Установлены личности погибших при крушении катамарана в Черном море
Обновлено 05 июля в 16:28
Финансы
Банк России повысил на 6-8 июля курс доллара до 63,58 рубля
Банк России установил на 6-8 июля официальный курс доллара на уровне 63,5841 рубля, что на 18,28 копейки выше предыдущего показателя.
Обновлено 05 июля в 05:26
Экономика
Купленный Гуцериевым за $20 млн завод оценили в 1 рубль
Стоимость сделки составила 1,3 млрд рублей (или около $20 млн), говорится в решении Краснодарского суда.
Обновлено 05 июля в 14:20
Происшествия
Генерал ФСБ назвал ведомство «инкубатором для блатных»
По словам силовика, ситуация будет ухудшаться, пока в системе МВД и ФСБ не перестанут создавать «инкубатор для блатных».
Обновлено вчера в 09:12