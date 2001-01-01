Футбол

Ривалдо: «Винисиус может составить отличную связку с Азаром»Матч ТВ 02:14

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В прошлом сезоне Винисиус провел за «Реал» 31 матч во всех турнирах и забил четыре гола. Ранее появилась информация о том, что 18-летний форвард может уйти в аренду из-за трансфера Азара.
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Ривалдо: «Винисиус может составить отличную связку с Азаром»

Матч ТВ02:14

Ривалдо: «Винисиус может составить отличную связку с Азаром»

Sportbox.RU02:14
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