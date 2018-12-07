Футбол

Ривалдо: Роналду заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой
Советский спорт
вчера в 12:24

Португалец забил великолепный гол Ювентусу в гостевом матче. Роналду доказал свою значимость на чемпионате мира, забив четыре мяча, в том числе сделав хет-трик в матче с Испанией. Поэтому я считаю, что он заслужил награду больше, чем кто-либо другой, - приводит слова Ривалдо портал Goal.
Советский спортвчера в 12:24

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Ривалдо: «Роналду достоин получить „Золотой мяч“ больше, чем Модрич»

Матч ТВвчера в 14:43

Джокович поздравил Модрича с завоеванием «Золотого мяча-2018»

Спорт-Экспрессвчера в 14:05

Ривалдо: Роналду был достоин получить «Золотой мяч» больше, чем кто-либо

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Ривалдо: Роналду заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой

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Ривалдо: «Я бы отдал „Золотой мяч“ Роналду. Месси должен быть в топ-3»

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Ривалдо считает, что «Золотой мяч» должен был получить Роналду, а не Модрич

Sport24.ruвчера в 11:58

Лука Модрич забрал «Золотой мяч» и прервал «дуэль» Месси и Роналду

Профильвчера в 00:56
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Футбол

«Ювентус» повторил достижение «ПСЖ»

Хозяева победили во встрече со счетом 1:0. Туринцы одержали 14-ю победу в 15 матчах Серии А. «Ювентус» повторил достижение «ПСЖ» в топ-5 европейских лигах по набранным очкам после 15 туров (43 очка).
Обновлено вчера в 18:17
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«Енисей» использовал отбеливатель, когда выбирал форму на игру с ЦСКА

«Енисей» в шуточной форме анонсировал матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА.
Обновлено в 01:04
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Футболиста «Спартака» Ещенко прооперировали в Италии

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко пропустит около полугода после операции, которую ему провели в Италии.
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Гвардиола: «Азар не перейдет в „Манчестер Сити“»

Азар ранее признал, что "Манчестер Сити" сейчас сильнее "Челси".
Обновлено в 00:29
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«Леганес» сыграл вничью с «Хетафе»

В следующем туре Леганес в гостях встретится с Сельтой, а Хетафе дома сыграет против Реал Сосьедада.
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Агент: «Адриано всегда выражал желание вернуться в „Интернасьонал“»

«Интернасьонал» в поисках отличных игроков. Адриано всегда выражал желание вернуться в команду.
Обновлено вчера в 22:06
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Луиш Нету: «Против „Рубина“ может быть вязкая, равная игра»

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России против «Рубина».
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«Анжи» получил 8 миллионов рублей от РПЛ

Президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что клуб получил около восьми миллионов рублей от премьер-лиги.
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«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено вчера в 15:50
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Лукаку хочет покинуть МЮ из-за Моуриньо

Английские СМИ сообщают, что нападающий Ромелу Лукаку присоединился к Полю Погба и Алексису Санчесу, которые хотят покинуть "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 01:00
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Эррера продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Андером Эррерой.
Обновлено вчера в 19:09
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«Вердер» на своем поле переиграл «Фортуну»

В следующем туре Вердер в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Фортуна на своем поле примет Фрайбург.
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Полузащитник «Астаны» и сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер может продолжить карьеру в российском «Зените», сообщает Kazfootball.
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ПСЖ оценил Рабьо в 40 миллионов евро

Сообщается, что ПСЖ готов продать Рабьо за 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах Рабьо заинтересованы два лондонских клуба.
Обновлено вчера в 23:59
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Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов мира 2006, 2014 и 2018 годов, чемпионатов Европы 2008, 2012 и 2016 годов. Лучший игрок чемпионата мира 2018 года.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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