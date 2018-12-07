Футбол
Португалец забил великолепный гол Ювентусу в гостевом матче. Роналду доказал свою значимость на чемпионате мира, забив четыре мяча, в том числе сделав хет-трик в матче с Испанией. Поэтому я считаю, что он заслужил награду больше, чем кто-либо другой, - приводит слова Ривалдо портал Goal.
Советский спортвчера в 12:24
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Футбол
«Ювентус» повторил достижение «ПСЖ»
Хозяева победили во встрече со счетом 1:0. Туринцы одержали 14-ю победу в 15 матчах Серии А. «Ювентус» повторил достижение «ПСЖ» в топ-5 европейских лигах по набранным очкам после 15 туров (43 очка).
Обновлено вчера в 18:17
Футбол
«Енисей» использовал отбеливатель, когда выбирал форму на игру с ЦСКА
«Енисей» в шуточной форме анонсировал матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА.
Обновлено в 01:04
Футбол
Футболиста «Спартака» Ещенко прооперировали в Италии
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко пропустит около полугода после операции, которую ему провели в Италии.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол
Гвардиола: «Азар не перейдет в „Манчестер Сити“»
Азар ранее признал, что "Манчестер Сити" сейчас сильнее "Челси".
Обновлено в 00:29
Футбол
«Леганес» сыграл вничью с «Хетафе»
В следующем туре Леганес в гостях встретится с Сельтой, а Хетафе дома сыграет против Реал Сосьедада.
Обновлено в 00:00
Футбол
Агент: «Адриано всегда выражал желание вернуться в „Интернасьонал“»
«Интернасьонал» в поисках отличных игроков. Адриано всегда выражал желание вернуться в команду.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол
Луиш Нету: «Против „Рубина“ может быть вязкая, равная игра»
Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России против «Рубина».
Обновлено вчера в 16:15
Футбол
«Анжи» получил 8 миллионов рублей от РПЛ
Президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что клуб получил около восьми миллионов рублей от премьер-лиги.
Обновлено в 00:34
Футбол
«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова
Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено вчера в 15:50
Футбол
Лукаку хочет покинуть МЮ из-за Моуриньо
Английские СМИ сообщают, что нападающий Ромелу Лукаку присоединился к Полю Погба и Алексису Санчесу, которые хотят покинуть "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 01:00
Футбол
Эррера продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Андером Эррерой.
Обновлено вчера в 19:09
Футбол
«Вердер» на своем поле переиграл «Фортуну»
В следующем туре Вердер в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Фортуна на своем поле примет Фрайбург.
Обновлено вчера в 17:14
Футбол
«Зенит» интересуется венгерским полузащитником «Астаны» Кляйнхайслером
Полузащитник «Астаны» и сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер может продолжить карьеру в российском «Зените», сообщает Kazfootball.
Обновлено вчера в 17:04
Футбол
Хавбек «Ростова» награжден государственной премией Молдовы
Обновлено вчера в 15:01
Футбол
ПСЖ оценил Рабьо в 40 миллионов евро
Сообщается, что ПСЖ готов продать Рабьо за 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах Рабьо заинтересованы два лондонских клуба.
Обновлено вчера в 23:59