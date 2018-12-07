Португалец забил великолепный гол Ювентусу в гостевом матче. Роналду доказал свою значимость на чемпионате мира, забив четыре мяча, в том числе сделав хет-трик в матче с Испанией. Поэтому я считаю, что он заслужил награду больше, чем кто-либо другой, - приводит слова Ривалдо портал Goal.

Ривалдо: Роналду заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой

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