Футбол

Ривалдо: Роналду заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой
Советский спорт
12:24

Португалец забил великолепный гол Ювентусу в гостевом матче. Роналду доказал свою значимость на чемпионате мира, забив четыре мяча, в том числе сделав хет-трик в матче с Испанией. Поэтому я считаю, что он заслужил награду больше, чем кто-либо другой, - приводит слова Ривалдо портал Goal.
Советский спорт12:24

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Ривалдо: «Роналду достоин получить „Золотой мяч“ больше, чем Модрич»

Матч ТВ14:43

Джокович поздравил Модрича с завоеванием «Золотого мяча-2018»

Спорт-Экспресс14:05

Ривалдо: Роналду был достоин получить «Золотой мяч» больше, чем кто-либо

Чемпионат13:50

Ривалдо: Роналду заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой

Советский спорт12:24

Ривалдо: «Я бы отдал „Золотой мяч“ Роналду. Месси должен быть в топ-3»

Sports.ru13:05

Ривалдо считает, что «Золотой мяч» должен был получить Роналду, а не Модрич

Sport24.ru11:58

Лука Модрич забрал «Золотой мяч» и прервал «дуэль» Месси и Роналду

Профиль00:56
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Футбол

«Ювентус» упрочил лидерство в Серии А благодаря победе над «Интером»

Матч чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Интером» завершился победой туринской команды со счетом 1:0. Единственный гол в игре на 66-й минуте забил хорватский нападающий хозяев Марио Манджукич.
Обновлено в 19:47
Футбол

Футболиста «Спартака» Ещенко прооперировали в Италии

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко пропустит около полугода после операции, которую ему провели в Италии.
Обновлено в 15:39
Футбол

«Леганес» и «Хетафе» сыграли вничью

"Леганес" сыграл вничью с "Хетафе" в матче 15-го тура чемпионата Испании. Это шестая встреча без поражений для клуба из пригорода Мадрида.
Обновлено в 17:09
Футбол

Молодежный состав «Анжи» уступил «Спартаку», ведя в большинстве

Махачкалинский «Анжи» в рамках 17 тура молодёжного первенства России по футболу у себя дома со счётом 2:3 уступил московскому «Спартаку».
Обновлено в 16:40
Футбол

Аршавин вручит награду лучшего игрока месяца Дриусси

"Зенит" – "Рубин": чемпионат России, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – 19.00 (мск). 👏 Андрей Аршавин вручит награду "Лучший игрок месяца" нападающему @zenit_spb Себастьяну Дриусси.
Обновлено в 15:47
Футбол

«Вердер» на своем поле переиграл «Фортуну»

В следующем туре Вердер в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Фортуна на своем поле примет Фрайбург.
Обновлено в 17:14
Футбол

«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 15:50
Футбол

Эррера продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Андером Эррерой.
Обновлено в 19:09
Футбол

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг может перейти в ПСЖ

Полузащитник голландского «Аякса» Френки де Йонг может перейти в ПСЖ. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 18:24
Футбол

«Зенит» в зимнее трансферное может пополниться полузащитником «Астаны»

С учетом травмы опорника Кристиана Нобоа и возможного ухода зимой из «Зенита» Леандро Паредеса в один из итальянских клубов, селекционный отдел «сине-бело-голубых» обратил внимание на игрока сборной Венгрии и «Астаны» Ласло Кляйнхайслера, который провел хороший сезон в чемпионате Казахстана и является ключевым игроком столичной команды в играх Лиги Европы.
Обновлено в 17:04
Футбол

Хавбек «Ростова» награжден государственной премией Молдовы

Обновлено в 15:01
Футбол

Компани: «Именно такой тренер как Сарри и был нужен Азару»

Не припомню, чтобы у Эдера было много подобного в карьере. Определенно, именно такой тренер и был ему нужен.
Обновлено в 14:22
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Мбаппе: «Рядом с Зиданом почувствовал себя маленьким человеком»

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал о встрече с экс-тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом.
Обновлено в 16:23
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Игроки «Арсенала» перед сезоном устроили вечеринку с веселящим газом

Несколько игроков лондонского клуба до начала сезона провели вечеринку, на которой употребляли шампанское, водку и веселящий газ.
Обновлено в 15:41
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Защитник «МЮ» Дармиан зимой может перейти в «Фулхэм»

Итальянский футболист перешёл из «Торино» в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году.
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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов мира 2006, 2014 и 2018 годов, чемпионатов Европы 2008, 2012 и 2016 годов. Лучший игрок чемпионата мира 2018 года.
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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