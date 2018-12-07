Футбол

Ривалдо: Роналду заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой
Советский спорт
12:24

Португалец забил великолепный гол Ювентусу в гостевом матче. Роналду доказал свою значимость на чемпионате мира, забив четыре мяча, в том числе сделав хет-трик в матче с Испанией. Поэтому я считаю, что он заслужил награду больше, чем кто-либо другой, - приводит слова Ривалдо портал Goal.
Советский спорт12:24

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Ривалдо: «Роналду достоин получить „Золотой мяч“ больше, чем Модрич»

Sportbox.RU14:43

Ривалдо: «Роналду достоин получить „Золотой мяч“ больше, чем Модрич»

Матч ТВ14:43

Ривалдо: Роналду был достоин получить «Золотой мяч» больше, чем кто-либо

Чемпионат13:50

Ривалдо: «Роналду заслужил „Золотой мяч“, а Месси должен был попасть в тройку»

Eurosport.ru14:07

Ривалдо: Роналду заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой

Советский спорт12:24

Ривалдо: «Я бы отдал „Золотой мяч“ Роналду. Месси должен быть в топ-3»

Sports.ru13:05

Ривалдо считает, что «Золотой мяч» должен был получить Роналду, а не Модрич

Sport24.ru11:58
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Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов мира 2006, 2014 и 2018 годов, чемпионатов Европы 2008, 2012 и 2016 годов. Лучший игрок чемпионата мира 2018 года.
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