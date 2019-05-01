Футбол

Ривалдо: «Месси соберет все индивидуальные призы по итогам сезона»Sport24.ru 09:33

Барселона — Ливерпуль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
26′
Клеман Лангле
39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
60′
Лионель Месси
75′
79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
81′
Фабиньо
Луис Суарес
81′
Лионель Месси
82′
85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
90′+4′
Месси соберет все призы, какие только бывают — Золотой мяч, приз лучшему игроку от ФИФА и все остальные. Месси забивает важные голы и отдает ключевые передачи, которые помогают выигрывать Ла Лигу, Кубок Испании и выйти в финал Лиги чемпионов.
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