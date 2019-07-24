Экономика

Ритейлеры пригрозили бойкотом Системе быстрых платежей от ЦентробанкаИнфо24 04:58

Крупные российские ритейлеры хотят отказаться от участия в проекте Системы быстрых платежей от Центробанка. Тарифы, которые установил ЦБ, компании считают слишком высокими.
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Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг.
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