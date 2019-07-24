Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг.

с чего всё началось

Российские ритейлеры намерены бойкотировать Систему быстрых платежей, запущенную ЦБ РФ. Об этом сообщила газета «Ведомости». По данным издания, владельцы розничных сетей написали письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

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