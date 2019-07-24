Экономика

Ритейлеры пригрозили ЦБ отказом от системы быстрых платежейМосковский Комсомолец 02:56

Российские ритейлеры намерены бойкотировать Систему быстрых платежей, запущенную ЦБ РФ. Об этом сообщила газета «Ведомости». По данным издания, владельцы розничных сетей написали письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.
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с чего всё началось

Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг.
Ведомостивчера в 17:41

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Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей

RT на русском02:39

Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Ведомостивчера в 17:41

Ретейлеры пригрозили ЦБ отказом от системы быстрых платежей

РИА Новостивчера в 21:42

Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

РБКвчера в 21:08

Ритейл пригрозил ЦБ отказом от участия в Системе быстрых платежей

Интерфаксвчера в 21:02

«Ведомости»: ретейл может отказаться от Системы быстрых платежей из-за высоких тарифов

ТАССвчера в 19:38

Крупный бизнес предупредил Центробанк об отказе от нового вида безналичных платежей в магазинах

URA.Ruвчера в 19:59
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Происшествия

Жителей села Норск Амурской области эвакуируют из-за паводка

За сутки вода подтопила еще более 200 дворовых территорий, передает ОТР. В селе Норск спасатели эвакуируют жителей и укрепляют дамбу.
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Происшествия

Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве

Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.
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Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может продолжить карьеру в России По информации FC Inter News, 31-летним футболистом интересуется «Зенит».
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Теннис

Посольство в Вашингтоне заявило о дискриминации российских спортсменов

Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с отказом предоставить визу российской теннисистке Светлане Кузнецовой.
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Например, фургон The Mystery Machine из мультфильма «Скуби Ду». Автомобиль построен на базе модели Volkswagen Crafter 2012 года выпуска.
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Автомобили Lada вновь подорожают в России. Дилеры АвтоВАЗа уже получили уведомление об изменении розничных цен на машины с 1 августа.
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Калининградский автомобильный холдинг «Автотор» планирует построить завод, рассчитанный на производство 50 тыс. легковых автомобилей в год.
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Американский влиятельный сенатор Линдси Грэм заявил, что по просьбе президента США Дональда Трампа попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.
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Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки

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По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
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Происшествия

Участок главной трассы обрушился в Сочи

Участок главной трассы обрушился в Сочи, передают "Кубанские новости". Фотографии обрушения публикуют очевидцы в соцсетях.
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Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео

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Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере

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СМИ сообщили о запуске баллистической ракеты Ираном

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СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия

Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.
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Жителя Татарстана отправят в колонию за заказ препарата для потенции

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Клишина выиграла золотую медаль чемпионата России в прыжках в длину

Дарья Клишина одержала победу в прыжках в длину на чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах.
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«Ювентус» представил новый выездной комплект формы

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Лидер «Слуги народа» выступил за новый закон о выборах в Раду

Лидер президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил о необходимости нового закона о выборах в Верховную раду.
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