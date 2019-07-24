Экономика

Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежейRT на русском вчера в 02:39

Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
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Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг.
Ведомости24 июля в 17:41

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Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

РБК24 июля в 21:08

Крупный бизнес предупредил Центробанк об отказе от нового вида безналичных платежей в магазинах

URA.Ru24 июля в 19:59

Ретейлеры пригрозили ЦБ отказом от системы быстрых платежей

РИА Новости24 июля в 21:42

Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей

RT на русскомвчера в 02:39

Ритейл пригрозил ЦБ отказом от участия в Системе быстрых платежей

Интерфакс24 июля в 21:02

«Ведомости»: ретейл может отказаться от Системы быстрых платежей из-за высоких тарифов

ТАСС24 июля в 19:38

Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Ведомости24 июля в 17:41
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Общество

В Норвегии призвали убивать «русских лососей»

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Политика

На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера

Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.
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Ранее сообщалось, в связи с прохождением высокого паводка по реке Селемдже 25-28 июля прогнозируется подтопление в Селемджинском и Мазановском районах Приамурья жилых домов, хозяйственных построек, земель сельхозназначения, автомобильных дорог местного значения.
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Дима Билан удивил поклонников новым образом

Певец Дима Билан показал свой новый образ, опубликовав фото в Instagram. Музыкант перекрасил волосы в блонд, чем удивил своих поклонников.
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Финансы

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По данным Московской биржи на 16:00 мск курс доллара составил 63,02 рубля (- 28 копеек), евро 69,96 рубля (-54 копейки).
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В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы

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Экономика

«Русал» во втором квартале увеличил выпуск алюминия до 938 тыс. тонн

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Происшествия

В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб

Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
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Общество

Назвали обязанности 6-летнего охранника Кадырова

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Политика

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Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
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Партия Зеленского намерена разрешить торговлю украинской землей

Напомним, что 13 июня партия Зеленского заявила о начале торговли украинской землей в течение года.
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