Экономика
Ритейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежейСвободная Пресса вчера в 23:35
Стало известно, что высокие тарифы могут стать причиной отказа ритейлеров от участия в проекте Центробанка – системе быстрых платежей (СБП). Такая система, к примеру, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.
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с чего всё началось
Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг.Ведомостивчера в 17:41
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