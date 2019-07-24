Экономика

Ритейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежейСвободная Пресса вчера в 23:35

Стало известно, что высокие тарифы могут стать причиной отказа ритейлеров от участия в проекте Центробанка – системе быстрых платежей (СБП). Такая система, к примеру, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.
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с чего всё началось

Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг.
Ведомостивчера в 17:41

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Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей

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URA.Ruвчера в 19:59

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Интерфаксвчера в 21:02

«Ведомости»: ретейл может отказаться от Системы быстрых платежей из-за высоких тарифов

ТАССвчера в 19:38

Ретейлеры пригрозили ЦБ отказом от системы быстрых платежей

РИА Новостивчера в 21:42
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