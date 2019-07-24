Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг.

с чего всё началось

Стало известно, что высокие тарифы могут стать причиной отказа ритейлеров от участия в проекте Центробанка – системе быстрых платежей (СБП). Такая система, к примеру, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.

Политика Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.

Экономика Иностранные бизнесмены в России раскритиковали арест Дельпаля Продление ареста партнеру Baring Vostok французу Филиппу Дельпалю вызывает непонимание и обеспокоенность, говорится в заявлении Франко-российской торгово-промышленной палаты и советников по внешней торговле Франции.

Религия Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Политика Сенат США призвал усилить защиту выборов от иностранного вмешательства Комитет сената проводил собственное расследование "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году и в четверг опубликовал отредактированную версию итогового доклада.

Кино Венецианский фестиваль объявил конкурсную программу Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили конкурсную программу. В нее вошел 21 фильм, говорится на сайте смотра.

Общество В выходные в России обещают снег На крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные на фоне резкого похолодания может выпасть снег.

Финансы Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые за год Курс евро к рублю на момент закрытия торгов на Московской бирже в четверг, 25 июля, опустился до 69,96 рубля.

Политика Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко Украинский боевик карательного батальона «Азов» Никита Макеев объяснил, зачем напал на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.

Происшествия Капитан задержанного СБУ судна заявил, что моряки не нарушали правил Экипаж российского танкера, задержанного на Украине, не нарушал никаких правил. Об этом сообщил журналистам капитан Илья Дребязка.

Финансы ОКБ: количество выданных в июне ипотечных кредитов снизилось на 28% Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в июне 2019 года, показало отрицательную динамику, снизившись на 28% в годовом отношении, объемы выданных кредитов уменьшились на 21%.

Здоровье ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С Свыше 257 млн человек в мире заражены гепатитом В и еще 71 миллион проживает с хронической инфекцией гепатита С, при этом без необходимого лечения к 2030 году от заболевания погибнет 4,5 миллиона человек, заявил глава отдела по исследованию гепатита во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марк Балтрейс.

Политика В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.

Общество Володин рассказал, почему не читает Telegram-каналы Председатель Госдумы Вячеслав Володин не читает Telegram-каналы, потому что не считает их информацию достоверной.

Политика Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Космос Космический корабль Dragon стартовал на МКС Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции .

Политика Музей ужасов коммунизма откроют в Румынии Музей будет размещен в Бухаресте в здании парламента.

Экономика Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.

Общество Мэрия Южно-Сахалинска подозревает, что жильцов 22-го микрорайона специально «накручивают» Напомним, в районе кадетской школы города планировалось возвести многоквартирный жилой дом, но ряд жителей выступил против, в том числе в интересах расширения учебного заведения.