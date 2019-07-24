Экономика

Ритейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежейСвободная Пресса вчера в 23:35

Стало известно, что высокие тарифы могут стать причиной отказа ритейлеров от участия в проекте Центробанка – системе быстрых платежей (СБП). Такая система, к примеру, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.
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Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг.
Ведомостивчера в 17:41

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Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей

RT на русском02:39

Крупный бизнес предупредил Центробанк об отказе от нового вида безналичных платежей в магазинах

URA.Ruвчера в 19:59

«Ведомости»: ретейл может отказаться от Системы быстрых платежей из-за высоких тарифов

ТАССвчера в 19:38

Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

РБКвчера в 21:08

Ритейл пригрозил ЦБ отказом от участия в Системе быстрых платежей

Интерфаксвчера в 21:02

Ретейлеры пригрозили ЦБ отказом от системы быстрых платежей

РИА Новостивчера в 21:42

Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Ведомостивчера в 17:41
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:50, Вашингтон
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