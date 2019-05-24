Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайрингИзвестия 18:29

Как следует из письма, ставки эквайринга негативно отразились на прибыли ритейлеров: они недополучили 7,4% прибыли в 2018 году, а в 2019 году могут лишиться уже 10%. Высокий уровень комиссий не позволит удерживать цены от роста, а также ухудшит системы скидок.
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Ретейлеры прогнозируют рост цен из-за ставок на эквайринг

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Ритейлеры: цены в магазинах будут расти из-за банковских ставок эквайринга

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URA.Ru21:56

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Известия18:29

«Известия»: ретейлеры предупредили банки о возможном росте цен из-за ставок по эквайрингу

ТАСС19:28
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Тренер сборной США прокомментировал поражение от российских хоккеистов

Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл, комментируя поражение от российской команды, отметил, что этот матч был лучшим на турнире, а у России одна из сильнейших команд в мире.
Обновлено в 18:16
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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду провел встречу с пятикратным чемпионом "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:13
Общество

На Москву надвигается резкое похолодание

Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
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В США казнили серийного убийцу и насильника

В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
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Принц Уильям раскрыл секретное прозвище принцессы Шарлотты

О прозвище дочери принца Уильяма стало известно из видео, которое было опубликовано в официальных источниках королевского дома.
Обновлено в 15:51
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«Ньюкасл» может включиться в борьбу за Марио Фернандеса

Английский «Ньюкасл» стал одним из претендентов на приобретение защитника московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.
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Ученые назвали самый смертоносный вид курения

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
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СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь

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Американский альпинист погиб при спуске с Эвереста

Семья предполагает, что Кэш погиб в результате сердечного приступа во время спуска с вершины.
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Опубликован тизер продолжения фильма «Притяжение» Федора Бондарчука

В Сети появился тизер нового фантастического фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
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Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

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Сфальсифицировавший десятки актов приемки оборудования для американских ракет инженер арестован в США, сообщило 22 мая министерство юстиции США.
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Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
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Потап и Настя Каменских поженились

Потап и Настя Каменских поженились Сами же молодожены в честь радостного события поделились в своих микроблогах в Instagram романтическими видео, на которых видно, как Настя и Потап собираются в загс.
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Компания Яндекс представила «Яндекс.Модуль»

Компания Яндекс запустила новое умное устройство - «Яндекс.Модуль», а также запустила персональный видеоканал «Мой Эфир».
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Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией

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Спасение мужчины на карнизе от пожара попало на видео

Драматический момент спасения человека на карнизе дома во время пожара сняли на видео очевидцы в Риме.
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Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл

Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
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В квартире бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества, нашли наркотические вещества.
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Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше

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Skoda представила обновленный Superb

На закрытом мероприятии в Словакии компания Skoda официально представила рестайлинговый флагманский Superb третьего поколения.
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Террористы взяли в заложники группу военных на юге Сирии

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Виктории Нуланд отказали во въезде в Россию

Российские власти отказали бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд во въездной визе.
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