Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайрингИзвестия 18:29

Как следует из письма, ставки эквайринга негативно отразились на прибыли ритейлеров: они недополучили 7,4% прибыли в 2018 году, а в 2019 году могут лишиться уже 10%. Высокий уровень комиссий не позволит удерживать цены от роста, а также ухудшит системы скидок.
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СМИ: ритейлеры спрогнозировали рост цен из‐за ставок на эквайринг

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Товары могут подорожать из-за ставок на эквайринг

РЕН ТВ18:56

Ретейлеры прогнозируют рост цен из-за ставок на эквайринг

Life.ru21:35

Ретейл предупредил о росте цен из-за тарифов на оплату картами

News.ru19:41

«Известия»: ретейлеры предупредили банки о возможном росте цен из-за ставок по эквайрингу

ТАСС19:28

Ретейлеры предупредили о возможном росте цен в магазинах

URA.Ru21:56

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Известия18:29
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