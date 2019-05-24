Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайрингИзвестия 18:29

Как следует из письма, ставки эквайринга негативно отразились на прибыли ритейлеров: они недополучили 7,4% прибыли в 2018 году, а в 2019 году могут лишиться уже 10%. Высокий уровень комиссий не позволит удерживать цены от роста, а также ухудшит системы скидок.

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Происшествия Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Кабардино-Балкарии Один погиб и шестеро человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия трех автомашин на федеральной трассе "Р-217" в Баксанском районе.

Происшествия Свердловская ГИБДД устроит облаву на пьяных водителей в выходные В ГИБДД напоминают, что сообщить о нетрезвом водителе на дороге можно по телефонам 269-77-00 и 02.

Общество Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.

Политика Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019 Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.

Общество Мэр Владивостока отправил выпускников в «последний путь» Мэр Владивостока Олег Гуменюк во время торжественной речи отправил выпускников лицея «в последний путь».

Футбол «Штутгарт» и «Унион» сыграли вничью в первом стыковом матче бундеслиги «Штутгарт» и «Унион» сыграли вничью в первом стыковом матче за право выступать в бундеслиге в следующем сезоне.

Политика Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.

Хоккей Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".

Наука Ученые назвали самый смертоносный вид курения Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.

Происшествия WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.

Путешествия 300 россиян не могут вылететь из Китая В Китае застряли российские туристы. Более 300 человек уже второй день не могут вылететь в Москву с острова Хайнань.

Происшествия Няню приговорили к 14 годам за жестокое убийство малыша кашей В Архангельской области суд приговорил к 14 годам заключения жительницу села Холмогоры, которую признали виновной в жестоком убийстве двухлетнего ребенка.

Происшествия В деле кураторов банков из ФСБ появились новые подозреваемые Дело кураторов банков из ФСБ: Курировавших банки офицеров ФСБ Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева обвинили во взятках и в мошенничестве с выводом активов в офшор «Дарт Вейдер».

Общество Бразильянка выйдет замуж за саму себя Жительница Бразилии станет первой женщиной в стране, которая выйдет замуж за саму себя, сообщает местное издание Estado de Minas.

Шоу-бизнес Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.

Политика Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией ждать не стоит.

Происшествия Москвичей предупредили об атаках ворон Ранее жителей столичного региона предупреждали об агрессивных змеях в лесопарках.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Гаджеты «Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль» Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.