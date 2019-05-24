Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайрингИзвестия вчера в 18:29
Как следует из письма, ставки эквайринга негативно отразились на прибыли ритейлеров: они недополучили 7,4% прибыли в 2018 году, а в 2019 году могут лишиться уже 10%. Высокий уровень комиссий не позволит удерживать цены от роста, а также ухудшит системы скидок.
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