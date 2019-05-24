Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайрингИзвестия вчера в 18:29

Как следует из письма, ставки эквайринга негативно отразились на прибыли ритейлеров: они недополучили 7,4% прибыли в 2018 году, а в 2019 году могут лишиться уже 10%. Высокий уровень комиссий не позволит удерживать цены от роста, а также ухудшит системы скидок.
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СМИ: ритейлеры спрогнозировали рост цен из‐за ставок на эквайринг

Телеканал 360°вчера в 22:57

Ритейлеры предупредили о возможном росте цен в магазинах

URA.Ruвчера в 21:56

Товары могут подорожать из-за ставок на эквайринг

РЕН ТВвчера в 18:56

Ретейл предупредил о росте цен из-за тарифов на оплату картами

News.ruвчера в 19:41

«Известия»: ретейлеры предупредили банки о возможном росте цен из-за ставок по эквайрингу

ТАССвчера в 19:28

Ретейлеры прогнозируют рост цен из-за ставок на эквайринг

Life.ruвчера в 21:35

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Известиявчера в 18:29
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Происшествия

Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.
Обновлено в 00:01
Игры

QubicGames продала миллион копий игр для Nintendo Switch, а теперь их раздаёт

Количество копий игр, созданных и изданных студией для Nintendo Switch, превысило миллион.
Обновлено 22 мая в 15:37
Космос

Россия высадит космонавтов на Луну

Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против полковника ФСБ

Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ уже имело данные как минимум о трех эпизодах против Черкалина, утверждает еще один источник.
Обновлено в 00:35
Общество

Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста

Обновлено вчера в 05:26
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:35
Общество

Бразильянка выйдет замуж за саму себя

Жительница Бразилии станет первой женщиной в стране, которая выйдет замуж за саму себя, сообщает местное издание Estado de Minas.
Обновлено вчера в 19:25
Политика

Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля

Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено вчера в 11:55
Кино

Джордж Мартин пообещал закончить новую книгу

Обновлено вчера в 11:22
Здоровье

Врачи прооперировали трехлетнюю китаянку с 14 пальцами на руках

Обновлено в 00:54
Происшествия

СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь

Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие

В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим

В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено 22 мая в 08:17
Авто

Шведские ученые выявили самые гниющие и не гниющие авто в мире

Эксперты Шведского института провели исследование, чтобы выяснить, какие автомобили больше всего устойчивы к коррозии, а какие, наоборот, гниют практически сразу.
Обновлено вчера в 22:22
Авто

Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа

На днях новинку заметили на финальных тестах в серийном кузове Свежие шпионское фото автомобиля, вышедшего на дороги Южной Кореи без какого-либо камуфляжа, опубликовало местное издание Thekoreancarblog.
Обновлено 22 мая в 22:21
Политика

Американские СМИ назвали причины провала советской лунной программы

Факторы, из-за которых, как считают в США, была провалена советская лунная программа, были перечислены в статье, опубликованной в журнале Air & Space.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

В Иркутске мотоциклист погиб при столкновении с поездом

Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд призналась в немыслимом

Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено вчера в 14:41
Авто

Skoda представила обновленный Superb

На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.
Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие

Небензя раскритиковал использование ударных беспилотников

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил обеспокоенность применением дронов для борьбы с террористами.
Обновлено вчера в 20:53
Финансы

Микрофинансовые организации вернули заемщикам более 3 млн рублей

С начала 2019 года микрофинансовые организации (МФО) из-за допущенных нарушений впервые вернули заемщикам более 3 млн рублей, сообщили в Банке России.
Обновлено вчера в 19:17
Политика

Филарет отказался следовать условиям томоса «новой церкви» Украины

Обновлено вчера в 13:23
Хоккей

НХЛ сократила срок дисквалификации Вячеслава Войнова

Российскому хоккеисту Вячеславу Войнову сократили срок дисквалификации, которую он получил по обвинению в домашнем насилии.
Обновлено вчера в 20:31
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Музыка

Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»

Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи

Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Религия

Мусульмане попросили построить соборную мечеть в центре Екатеринбурга

Обновлено вчера в 23:38
Авто

Названы важнейшие качества автомобилей для путешествий

Обновлено вчера в 12:21
Наука

Ученые выяснили, что любовь к мясу после 50 лет опасна для здоровья

Ученые-диетологи из США установили, что пристрастие к мясу и сыру после 50 лет опасно для здоровья человека.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено вчера в 04:34
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