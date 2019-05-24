Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайрингИзвестия вчера в 18:29
Как следует из письма, ставки эквайринга негативно отразились на прибыли ритейлеров: они недополучили 7,4% прибыли в 2018 году, а в 2019 году могут лишиться уже 10%. Высокий уровень комиссий не позволит удерживать цены от роста, а также ухудшит системы скидок.
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Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов
Обновлено вчера в 14:41
Футбол
Венгер рассказал о возвращении в футбол
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своих планах на будущее.
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Общество
Столицу Ямала за неделю до лета накрыл снегопад
Город Салехард (ЯНАО) вечером в четверг и в ночь на пятницу накрыл сильный снегопад, последствия которого устраняют 14 единиц техники, сообщает местная администрация.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей
Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
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Происшествия
Четырёх человек задержали за избиение пенсионерки в Выборгском районе
Сотрудники полиции по "горячим" следам задержали четырёх человек по подозрению в избиении 70-летней пенсионерки в посёлке Горьковское Выборгского района Ленобласти.
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Шоу-бизнес
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Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
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Общество
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Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер в своей декларации о доходах за 2018 год указал, что заработал более 234 миллионов рублей.
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Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Небензя раскритиковал применение ударных беспилотников
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе организации, выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Общество
Воскресший Скрипаль вышел на связь
Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
Тимошенко выступила против референдума о диалоге с Россией
Обновлено вчера в 17:51
Общество
Глава минздрава Хакасии получил выговор за плохую работу ведомства
Прокуратура Хакасии при проверке работы министерства здравоохранения республики нашла многочисленные нарушения, министр получил выговор, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Обновлено в 01:12
Политика
Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 году
Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года.
Обновлено вчера в 21:21
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено 22 мая в 14:14
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства
Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Роскачество выбрало лучшие глазированные сырки
Обновлено вчера в 20:48
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
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Общество
Россияне могут потерять сбережения из-за банковских СМС
Финансовые эксперты предупреждают россиян о ненадежности предоставления кода из СМС при взаимодействии с банками.
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Шоу-бизнес
19-летняя Стефания Маликова посетила театр вместе с бойфрендом
Дочь популярного исполнителя Дмитрия Маликова 19-летняя Стефания растет настоящей красавицей, поэтому неудивительно, что у нее есть поклонники.
Обновлено в 01:41
Происшествия
«Руслайн» заплатит штраф за голодных пассажиров в Кольцово
Авиакомпания «Руслайн», которая забыла о пассажирах задержанных рейсов, заплатит штраф в 20 тысяч рублей.
Обновлено в 01:30
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Общество
В Московский зоопарк из Берлина привезли редкого гривистого волка
Гривистого волка, занесенного в Красную книгу, привезли в Московский зоопарк из Германии для создания нового потомства, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:27
Экономика
Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра
Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19