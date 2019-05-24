Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайрингИзвестия вчера в 18:29

Как следует из письма, ставки эквайринга негативно отразились на прибыли ритейлеров: они недополучили 7,4% прибыли в 2018 году, а в 2019 году могут лишиться уже 10%. Высокий уровень комиссий не позволит удерживать цены от роста, а также ухудшит системы скидок.
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Ретейлеры предупредили о возможном росте цен из-за ставок по эквайрингу

РБК02:04

Товары могут подорожать из-за ставок на эквайринг

РЕН ТВвчера в 18:56

Ретейлеры прогнозируют рост цен из-за ставок на эквайринг

Life.ruвчера в 21:35

Ретейл предупредил о росте цен из-за тарифов на оплату картами

News.ruвчера в 19:41

«Известия»: ретейлеры предупредили банки о возможном росте цен из-за ставок по эквайрингу

ТАССвчера в 19:28

Ретейлеры предупредили о возможном росте цен в магазинах

URA.Ruвчера в 21:56

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Известиявчера в 18:29
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Происшествия

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Обновлено вчера в 14:41
Футбол

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Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

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Общество

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Обновлено в 00:50
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Небензя раскритиковал применение ударных беспилотников

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе организации, выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами.
Обновлено вчера в 23:17
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Обновлено в 02:23
Общество

Воскресший Скрипаль вышел на связь

Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.
Обновлено вчера в 13:29
Политика

Тимошенко выступила против референдума о диалоге с Россией

Обновлено вчера в 17:51
Общество

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Обновлено в 01:12
Политика

Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 году

Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года.
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Происшествия

В США казнили серийного убийцу и насильника

В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Общество

Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства

Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
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Общество

Роскачество выбрало лучшие глазированные сырки

Обновлено вчера в 20:48
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Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX

Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
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Наука

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Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора

Обновлено вчера в 13:03
Общество

Россияне могут потерять сбережения из-за банковских СМС

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Дочь популярного исполнителя Дмитрия Маликова 19-летняя Стефания растет настоящей красавицей, поэтому неудивительно, что у нее есть поклонники.
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Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
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Гривистого волка, занесенного в Красную книгу, привезли в Московский зоопарк из Германии для создания нового потомства, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:27
Экономика

Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра

Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
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