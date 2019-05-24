Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайрингИзвестия вчера в 18:29
Как следует из письма, ставки эквайринга негативно отразились на прибыли ритейлеров: они недополучили 7,4% прибыли в 2018 году, а в 2019 году могут лишиться уже 10%. Высокий уровень комиссий не позволит удерживать цены от роста, а также ухудшит системы скидок.
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено вчера в 19:36
Армия и оружие
На Украине начались очередные испытания ракет «Ольха»
Украинские военные специалисты приступили к очередному этапу испытаний ракет «Ольха-М» (повышенной дальности) и «Ольха-Р» (с кассетной боевой частью).
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Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
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Экономика
Коломойский заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка
Украинский предприниматель Игорь Коломойский намерен вновь стать совладельцем Приватбанка или вернуть часть вложенных денег.
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Происшествия
Два альпиниста погибли во время покорения Эвереста
Два альпиниста погибли во время массового восхождения на Эверест, информирует AFP.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 13:03
Армия и оружие
Россия и Судан договорились о развитии сотрудничества в военной сфере
Россия и Судан договорились о развитии сотрудничества в военной сфере.
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Политика
В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией
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В Татарстане обнаружили убитую семью в квартире
В Набережных Челнах в собственной квартире нашли погибшую семью из трех человек. У мужа, жены и их взрослого сына были ножевые ранения.
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