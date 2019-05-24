Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайрингИзвестия вчера в 18:29

Как следует из письма, ставки эквайринга негативно отразились на прибыли ритейлеров: они недополучили 7,4% прибыли в 2018 году, а в 2019 году могут лишиться уже 10%. Высокий уровень комиссий не позволит удерживать цены от роста, а также ухудшит системы скидок.

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Происшествия Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.

Происшествия В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.

Футбол «Бавария» готовит предложение «Ман Сити» по Сане Мюнхенская «Бавария» ведет работу над переходом полузащитника Лероя Сане из «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно, сообщает The Guardian.

Политика Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».

Общество Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.

Финансы Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.

Политика Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинет свой пост Глава британского кабинета министров Тереза Мэй приняла решение уйти в отставку.

Происшествия За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов Скандал разгорелся, когда Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.

Политика Мединский осудил запрет песни «Тёмная ночь» в Польше Глава Минкульта России Владимир Мединский прокомментировал инцидент с запретом руководством музея Второй мировой войны в Гданьске исполнения песни «Тёмная ночь».

Армия и оружие На Украине начались очередные испытания ракет «Ольха» Украинские военные специалисты приступили к очередному этапу испытаний ракет «Ольха-М» (повышенной дальности) и «Ольха-Р» (с кассетной боевой частью).

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.

Происшествия В Туле госпитализировали полицейского после нападения на него Сотрудник полиции в Тульской области госпитализирован после нападения на него, сообщается в официальной группе УМВД РФ по региону в социальной сети "ВКонтакте".

Экономика Коломойский заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка Украинский предприниматель Игорь Коломойский намерен вновь стать совладельцем Приватбанка или вернуть часть вложенных денег.

Происшествия Два альпиниста погибли во время покорения Эвереста Два альпиниста погибли во время массового восхождения на Эверест, информирует AFP.

Путешествия 300 россиян не могут вылететь из Китая В Китае застряли российские туристы. Более 300 человек уже второй день не могут вылететь в Москву с острова Хайнань.

Политика Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.

Политика В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.