Экономика

Ритейлеры предупредили о риске роста цен из-за ставок по эквайрингуRambler News Service вчера в 04:30

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в адрес Ассоциации банков России письмо (есть в распоряжении RNS), в котором предупредила о риске повышения цен на продукцию в торговых сетях из-за высоких ставок по эквайрингу.
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Комиссионный спор: из-за ставок на эквайринг товары могут подорожать

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы: если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Известия23 мая в 17:01

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Ретейлеры предупредили о росте цен на продукты, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 04:17

Товары могут подорожать из-за ставок на эквайринг

РЕН ТВ23 мая в 18:56

Ретейлеры предупредили о возможном росте цен в магазинах

URA.Ru23 мая в 21:56

Ретейл предупредил о росте цен из-за тарифов на оплату картами

News.ru23 мая в 19:41

«Известия»: ретейлеры предупредили банки о возможном росте цен из-за ставок по эквайрингу

ТАСС23 мая в 19:28

Ретейлеры предупредили о возможном росте цен из-за ставок по эквайрингу

РБКвчера в 02:04

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Известия23 мая в 18:29
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