Экономика
Ритейлеры предупредили о риске роста цен из-за ставок по эквайрингуRambler News Service вчера в 04:30
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в адрес Ассоциации банков России письмо (есть в распоряжении RNS), в котором предупредила о риске повышения цен на продукцию в торговых сетях из-за высоких ставок по эквайрингу.
Читать в источнике
Оценить31
с чего всё началось
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы: если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.Известия23 мая в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
Политика
Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР»
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».
Обновлено вчера в 21:36
Авто
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за 3 часа
Как сообщает пресс-служба компании Renault, первые 100 экземпляров Renault ARKANA в лимитированной серии Edition One были распроданы вчера в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено вчера в 06:07
Шоу-бизнес
Дочь Филиппа Киркорова впервые влюбилась
У Аллы-Виктории уже появился первый ухажер: мальчик Федя делает наследнице певца подарки.
Обновлено вчера в 14:00
Музыка
Финалисты шоу «Голос. Дети» получили по миллиону рублей
Ранее Константин Эрнст объявил победителей и оправдался за фальсификации на шоу.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Три человека погибли в аварии на Ленинградском шоссе
Обновлено в 00:57
Авто
Отечественный спорткар Marussia превратят в электромобиль
Инженеры Новосибирского государственного технического университета НЭТИ и конструкторское бюро «Спектр» приступают к созданию нового электромобиля на базе российского спорткара Marussia.
Обновлено вчера в 12:53
Авто
Названы модели LADA, которые появятся в следующем году
Ближе к середине следующего года автомобильный бренд представит LADA Vesta.
Обновлено вчера в 08:28
Футбол
Месси выиграл «Золотую бутсу» в шестой раз за карьеру
Обновлено вчера в 23:01
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»
Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Британский премьер Тереза Мэй со слезами объявила об отставке
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Медведчук выходит из переговоров по Донбассу
Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его политическая сила не поддерживает кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского, а потому выходит из переговоров по Донбассу.
Обновлено вчера в 08:41
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате взрыва в центре Лиона
Взрыв произошел в пятницу вечером на пешеходной улице в центре французского города Лион, сообщает BFM TV.
Обновлено вчера в 12:21
Игры
В Steam началась очередная «Весенняя уборка»
Онлайновый магазин Steam вновь начал акцию «Весенняя уборка» для старожилов сервиса.
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала на Каннском фестивале роскошное декольте
Каннский фестиваль продолжает притягивать звезд на свои красные дорожки.
Обновлено вчера в 19:46
Здоровье
Женщина боялась ослепнуть и похудела на 48 кг
Женщина отказалась от выпечки и начала правильно питаться, в результате за полгода она сбросила 48 кг, которые набрала в первый год замужества.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Болтон: саммит Абэ и Ким Чен Ына поможет решению ядерной проблемы КНДР
Находящийся с визитом в Токио советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном будет способствовать решению ядерной и ракетной проблемы КНДР, сообщило агентство Киодо.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В Дагестане за час произошло два землетрясения
Обновлено вчера в 21:48
Энергетика
РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 11:27
Хоккей
Россия и Финляндия сыграют в полуфинале чемпионата мира
В субботу в Братиславе пройдут два полуфинала чемпионата мира. В первом из них Россия сыграет с Финляндией.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие
НАТО примет новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России
На текущей неделе эксперты НАТО решили принять новую военную стратегию альянса.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Под Челябинском погиб подросток, бросившийся спасать детей
Два десятилетних мальчика играли на краю карьера и упали в воду. 13-летний подросток бросился их спасть и утонул.
Обновлено вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала повзрослевшую дочку Тильду
У поклонников появилась возможность разглядеть профиль Тильды. «Нашей любви один год», - лаконично подписала снимок Светлана Лобода.
Обновлено вчера в 10:09
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 10:47
Армия и оружие
ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР более 30 боеприпасов
ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории ЛНР более 30 боеприпасов.
Обновлено 23 мая в 06:57
Политика
Оппозиция Венесуэлы заняла здание посольства республики в США
Обновлено вчера в 15:28
Хоккей
Ковальчук сомневается, что сыграет на домашнем ЧМ-2023
Нападающий и капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о своих перспективах выступления на домашнем чемпионате мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 12:11
Авто
Стартовала сборка Chevrolet Captiva нового поколения
Компания General Motors совместно с концерном SAIC запустила производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено вчера в 01:47
Армия и оружие
Трамп отправит 1500 военных на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп намерен отправить 1500 американских солдат на Ближний Восток в качестве защитной меры на фоне усиления напряжения с Ираном.
Обновлено вчера в 13:14