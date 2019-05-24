Экономика
Ритейлеры предупредили о риске роста цен из-за ставок по эквайрингуRambler News Service вчера в 04:30
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в адрес Ассоциации банков России письмо (есть в распоряжении RNS), в котором предупредила о риске повышения цен на продукцию в торговых сетях из-за высоких ставок по эквайрингу.
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с чего всё началось
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы: если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.Известия23 мая в 17:01
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