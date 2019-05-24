Экономика

Ритейлеры предупредили о риске роста цен из-за ставок по эквайрингуRambler News Service вчера в 04:30

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в адрес Ассоциации банков России письмо (есть в распоряжении RNS), в котором предупредила о риске повышения цен на продукцию в торговых сетях из-за высоких ставок по эквайрингу.
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Комиссионный спор: из-за ставок на эквайринг товары могут подорожать

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы: если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Известия23 мая в 17:01

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Ретейлеры предупредили о росте цен на продукты, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 04:17

Ретейлеры предупредили о возможном росте цен из-за ставок по эквайрингу

РБКвчера в 02:04

Товары могут подорожать из-за ставок на эквайринг

РЕН ТВ23 мая в 18:56

Ретейл предупредил о росте цен из-за тарифов на оплату картами

News.ru23 мая в 19:41

«Известия»: ретейлеры предупредили банки о возможном росте цен из-за ставок по эквайрингу

ТАСС23 мая в 19:28

Ретейлеры предупредили о возможном росте цен в магазинах

URA.Ru23 мая в 21:56

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Известия23 мая в 18:29
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»

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Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено вчера в 19:42
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Слуцкий охарактеризовал игру «Витесса» в последнем матче

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий высказался относительно ничейного счета во встрече с "Утрехтом" (1:1) в первой игре финала плей-офф за право выступить в Лиге Европы, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Власти Франции допустили версию теракта в расследовании взрыва в Лионе

Расследование дела о взрыве в Лионе 24 мая ведется по факту «преступного террористического сговора», сообщила глава минюста Франции Николь Беллубэ.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

Госдума одобрила новые правила техосмотра

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 03:10
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети.
Обновлено вчера в 11:37
Шоу-бизнес

Светлана Лобода впервые показала повзрослевшую дочку Тильду

У поклонников появилась возможность разглядеть профиль Тильды. «Нашей любви один год», - лаконично подписала снимок Светлана Лобода.
Обновлено вчера в 10:09
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено 23 мая в 10:12
Общество

Россияне массово променяли вино на пиво

Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Армия и оружие

СМИ: американские крылатые ракеты «обманули» российские С-400 и нанесли удары по Сирии

Согласно материалам издания «Money Control», американские крылатые ракеты смогли «обмануть» российские ЗРС С-400 «Триумф», расположенные на авиабазе «Хмеймим» и нанести удар по сирийским военным.
Обновлено 23 мая в 12:39
Экономика

Анатолий Сердюков за год заработал 213 млн руб

Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор авиакластера госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, заработавший за год более 213 млн руб. (в 2017 году — 60,897 млн руб.).
Обновлено вчера в 10:08
Общество

Росгвардия рассказала, как безопасно отметить последний звонок

Школьникам, которые собираются на последний звонок, необходимо предупредить своих родителей о предстоящих планах – сообщить место, время и примерную продолжительность празднования, а также оставить контакты двух-трех человек, которые будут праздновать с ними.
Обновлено вчера в 20:41
Общество

Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью яйцами

Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью сырыми куриными яйцами и замаринованной свининой.
Обновлено вчера в 13:58
Футбол

Месси выиграл «Золотую бутсу» в шестой раз за карьеру

Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие

Спецназовцу отказались компенсировать ракетно-бомбовый удар

Согласно документам суда, в сентябре 1999 года капитан Лысых, служивший в 15-м отряде спецназа «Вятич» внутренних войск МВД, получил тяжелую минно-взрывную травму в ходе спецоперации в Новолакском районе Дагестана.
Обновлено вчера в 17:46
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Журналист: «Жена Гвардиолы на год арендовала авто в Турине»

Обновлено вчера в 22:19
Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено вчера в 04:21
Наука

Изучен процесс выработки лекарственной устойчивости у бактерий

Учеными из Франции в ходе эксперимента с кишечной палочкой был изучен процесс выработки лекарственной устойчивости у бактерий к воздействию антибиотиков.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

Обновлено вчера в 10:54
Шоу-бизнес

Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено 23 мая в 16:57
Политика

Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск

Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО

Обновлено вчера в 08:58
Армия и оружие

Производство кроссовок по 500 руб. запустили в сирийском Алеппо

Жители сирийского Алеппо восстановили производство спортивной обуви, приостановленное из-за боевых действий.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Глава Генштаба Украины остался в «шоке» от поездки в Крым

Хомчак был назначен главой Генштаба указом президента Украины Владимира Зеленского 21 мая.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17

Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Футбол

Президент УЕФА высказался о пропуске Мхитаряном финала Лиги Европы

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин высказался относительно ситуации с пропуском финала Лиги Европы в Баку армянским хавбеком "Арсенала" Генрихом Мхитаряном, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:33
Политика

Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая

Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

В Мексике разбился вертолёт Ми-17

«Сообщаем, что при трагических обстоятельствах в районе Валье-Верде в Сан-Луис-Потоси разбился вертолёт Ми-17 нашего ведомства», — сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика

В России изменён порядок мониторинга цен на стройматериалы

В России изменён порядок мониторинга цен на строительные ресурсы.
Обновлено вчера в 06:44
Политика

Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко

«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
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