Экономика

Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки новым сборомГазета.Ru 02:11

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на зарубежные посылки единым сбором в размере 15%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение ассоциации. По данным издания, с соответствующим предложением АКИТ обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку.
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