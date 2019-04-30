Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сборомРБК 23:17

Ритейлеры предложили вице-премьеру Дмитрию Козаку заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа на единый сбор в 15%. В соответствии с этой инициативой иностранные посылки должны облагаться таким налогом вне зависимости от цены товаров, сообщает газета «Коммерсантъ».

Общество «Сервис не для всех»: южноуральцам дали возможность заказывать медицинский полис через госуслуги На сайте госуслуг появилась возможность выбрать страховую компанию и заказать полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Шоу-бизнес София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.

Футбол Олег Кононов: в игре с «Рубином» ребята были не так свежи Вы видели, что ребята были не так свежи. Не так переходили из обороны в атаку, играли в пас.

Экономика Жизнь россиян изменится с 1 мая Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.

Политика В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.

Экономика Убыток «ЮТэйр» составил 22 млрд рублей в 2018 году Авиакомпания «ЮТэйр» получила убыток 22 млрд руб. за 2018 год по МСФО, следует из отчета компании.

Политика Саакашвили ответил на слова Путина о своем гражданстве Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал в своем Facebook на совет Владимира Путина киевским властям вернуть политику украинское гражданство.

Транспорт Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.

Общество Минобороны показало уникальные фото полководцев на парадах Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы эксклюзивные снимки советских полководцев, воспоминания их родных и современников, а также интересные факты, связанные с парадами Победы на Красной площади.

Общество В США два миллиона долларов остались без хозяина В комиссии добавили, что другой участник лотереи заявил о своем выигрыше в один миллион долларов всего за несколько часов до окончания установленных сроков.

Происшествия В США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.

Гаджеты Samsung для Galaxy A и Galaxy S10 выпустила серию чехлов Marvel Рекомендованная розничная цена за чехлы для Galaxy S10 составляет 3490 рублей. Для Galaxy A50 и Galaxy A70 чехлы обойдутся в 2590 рублей.

Политика Заместитель генпрокурора США подал в отставку Заместитель генерального прокурора Соединённых Штатов Род Розенстайн направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо, в котором уведомил о своей отставке.

Происшествия В Якутии осужден вербовщик террористической организации Вступил в законную силу обвинительный приговор Дальневосточного окружного военного суда в отношении гражданина Киргизии, осужденного по части 1 статьи 205 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).

Культура Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос» Шоумен признался, что находится в некотором недоумении от сложившейся ситуации.

Шоу-бизнес Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский» Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.

Происшествия В Италии неизвестные ранили ножом украинского актера В воскресенье, 28 апреля, в г. Неаполь (Италия) группа неизвестных ранила ножом украинского актера Артема Ткачука.

Общество Ревизоров «Голоса» отправят на детектор лжи На время проведения анализа организация ограничивает общение экспертов с третьими лицами, заверил глава компании.

Армия и оружие В Москве прошла репетиция парада Победы В центре Москвы прошла первая репетиция парада, приуроченного к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Общество Император Японии Акихито покидает престол Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.

Финансы ЦБ может недополучить от Сбербанка 661 млрд рублей Центробанк может недополучить от Сбербанка более 661 млрд рублей в виде дивидендов. Об этом «Известиям» рассказали в Счетной палате.

Наука Северные олени питаются водорослями из-за глобального потепления Учёные из Норвегии выяснили, что из-за глобального потепления и связанных с ним климатических изменений северные олени теперь питаются водорослями, поскольку привычные для них пастбища покрываются льдом.

Кино Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.