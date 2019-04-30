Экономика

Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сборомРБК 23:17

Ритейлеры предложили вице-премьеру Дмитрию Козаку заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа на единый сбор в 15%. В соответствии с этой инициативой иностранные посылки должны облагаться таким налогом вне зависимости от цены товаров, сообщает газета «Коммерсантъ».
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Ретейлеры предложили заменить пошлины на посылки единым сбором в 15 процентов

Snob.ru20:44

Ретейлеры предложили взимать 15% с покупок в зарубежных интернет-магазинах

Интерфакс22:57

«Ъ»: ретейлеры предлагают взимать 15% со всех покупок в иностранных онлайн-магазинах

ТАСС22:32

Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором

РБК23:17

Российские ритейлеры предложили заменить пошлины на посылки единым сбором

Ведомости19:44

Tele2 подстроил частоту

Коммерсантъ18:39

Правительству РФ предложили ввести сбор на все покупки в зарубежных интернет-магазинах

Весьма20:06
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Обновлено вчера в 06:28
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Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
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Авиакомпания «ЮТэйр» получила убыток 22 млрд руб. за 2018 год по МСФО, следует из отчета компании.
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Саакашвили ответил на слова Путина о своем гражданстве

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал в своем Facebook на совет Владимира Путина киевским властям вернуть политику украинское гражданство.
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Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы эксклюзивные снимки советских полководцев, воспоминания их родных и современников, а также интересные факты, связанные с парадами Победы на Красной площади.
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В США два миллиона долларов остались без хозяина

В комиссии добавили, что другой участник лотереи заявил о своем выигрыше в один миллион долларов всего за несколько часов до окончания установленных сроков.
Обновлено в 22:04
Происшествия

В США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову

Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
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Обновлено в 13:00
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Заместитель генпрокурора США подал в отставку

Заместитель генерального прокурора Соединённых Штатов Род Розенстайн направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо, в котором уведомил о своей отставке.
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В Якутии осужден вербовщик террористической организации

Вступил в законную силу обвинительный приговор Дальневосточного окружного военного суда в отношении гражданина Киргизии, осужденного по части 1 статьи 205 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).
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Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»

Шоумен признался, что находится в некотором недоумении от сложившейся ситуации.
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BMW хочет построить свой завод в России

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В Италии неизвестные ранили ножом украинского актера

В воскресенье, 28 апреля, в г. Неаполь (Италия) группа неизвестных ранила ножом украинского актера Артема Ткачука.
Обновлено в 23:27
Общество

Ревизоров «Голоса» отправят на детектор лжи

На время проведения анализа организация ограничивает общение экспертов с третьими лицами, заверил глава компании.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие

В Москве прошла репетиция парада Победы

В центре Москвы прошла первая репетиция парада, приуроченного к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
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Император Японии Акихито покидает престол

Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
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Финансы

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Центробанк может недополучить от Сбербанка более 661 млрд рублей в виде дивидендов. Об этом «Известиям» рассказали в Счетной палате.
Обновлено в 13:00
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Северные олени питаются водорослями из-за глобального потепления

Учёные из Норвегии выяснили, что из-за глобального потепления и связанных с ним климатических изменений северные олени теперь питаются водорослями, поскольку привычные для них пастбища покрываются льдом.
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Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
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Банк России решил ограничить денежные переводы за границу

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

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