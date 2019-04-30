Экономика
Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки единой пошлинойСуть событий 01:56
Размер сбора составит 15% вне зависимости от цены покупки. Вице-премьеру Дмитрию Козаку был предложен новый вариант взимания процента с зарубежных интернет-покупок. Вместо действующих сейчас пошлин предлагается установить единый сбор в размере 15 процентов.
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