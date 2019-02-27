Экономика

Ритейлеры пожаловались в ФАС на Visa и MastercardЕвразия Daily вчера в 04:59

Две крупные ассоциации интернет-ритейла и розничного ритейла — АКИТ и АКОРТ — пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на действия международных платежных систем Visa и Mastercard, которые, по версии заявителей, злоупотребляют своим доминирующим положением на рынке.
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Ритейлеры попросили ФАС возбудить дело в отношении Visa и Mastercard

Торговые ассоциации (компаний интернет- и розничной торговли – АКИТ и АКОРТ, торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники – РАТЭК) попросили антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении международных платежных систем Visa и Mastercard: якобы, устанавливая тарифы, они злоупотребляют доминирующим положением на рынке.
Ведомости27 февраля в 22:17

Подробнее о событии

ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard

РИА Новостивчера в 02:02

Ритейлеры просят наказать Visa и Mastercard

News.ru27 февраля в 18:53

Три российских торговых ассоциации пожаловались в ФАС на Visa и Mastercard

Вести.Ru27 февраля в 23:00

Ритейлеры попросили ФАС возбудить дело в отношении Visa и Mastercard

Ведомости27 февраля в 22:17

Visa и MasterCard могут оказаться в суде из-за высоких комиссий за переводы между банками

Царьград27 февраля в 20:51

ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard

Известия27 февраля в 19:37

ФАС получила жалобу ассоциаций ритейлеров на Visa и Маstercard

ПРАЙМвчера в 02:01
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Происшествия

На салатовой ветке метро произошел сбой

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы полностью остановлено из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено вчера в 23:29
Армия и оружие

Су-30 и F-16 сошлись в воздушном сражении Индии и Пакистана

Обновлено вчера в 22:11
Армия и оружие

Армия России в ближайшее время получит ЗРК С-500

Армия России в ближайшее время ожидает поступления новейших зенитных ракетных систем С-500.
Обновлено вчера в 23:20
Общество

В России с 1 марта вступает в силу обязательная маркировка сигарет

Маркировка сигарет и папирос становится обязательной в России с 1 марта.
Обновлено вчера в 19:29
Политика

Порошенко указал на важность «веры» в становлении Украины-лидера

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для того, чтобы сделать Украину региональным лидером, необходимо "поверить в это".
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении ДТП в Москве

По предварительным данным, около 23:00 во время оформления ДТП в Гагаринском тоннеле водитель за рулем автомобиля Lexus допустил столкновение со служебным авто ГИБДД.
Обновлено вчера в 17:17
Политика

Климкин: Россия и Белоруссия произошли от Украины

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Россия и Белоруссия появились, отделившись от Киевской Руси, наследницей которой является Украина.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Директора кладбища в Самаре уволили после инцидента с гробом

Директора кладбища в Самаре уволили, после того как не сумевшая похоронить бывшего мужа женщина отвезла гроб с покойным к зданию правительства области.
Обновлено вчера в 10:16
Политика

Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Венесуэле в СБ ООН

Россия и Китай воспользовались правом вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по американскому проекту резолюции, призывающей к проведению новых президентских выборов в Венесуэле.
Обновлено вчера в 16:02
Политика

Названа позиция США по украинским кораблям в Керченском проливе

США не намерены помогать президенту Украины Петру Порошенко в случае, если корабли ВМС Украины вновь войдут в Керченский пролив, сообщает "Страна.ua".
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

Криминалисты СКР приоткрыли завесу тайны гибели группы Дятлова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советские туристы из группы под руководством студента Уральского политехнического института Игоря Дятлова погибли в горах Северного Урала в ночь на 2 февраля 1959 года.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

В КНДР раскрыли детали переговоров Трампа и Ким Чен Ына

По итогам первого дня Трамп заявил, что у КНДР имеется "невероятный" и "безграничный" экономический потенциал, который США могут помочь реализовать.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

Мэр Биробиджана ушел в отставку

Господин Коростелев ушел в отставку с 28 февраля по собственному желанию. Причины его решения пока не известны.
Обновлено вчера в 22:40
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о вспышке Эболы в Конго

Роспотребнадзор просит россиян учитывать информацию о вспышке Эболы в Конго при планировании путешествий, где за две недели погибли тридцать человек, сообщается в пятницу на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие

США вывезли из Сирии 50 тонн похищенного террористами золота

Американские военные на вертолетах вывезли из Сирии почти 50 тонн золота.
Обновлено вчера в 21:25
Транспорт

В Москве начали штрафовать за «вафельницу» с помощью камер

С 1 марта столичным автомобилистам начнут рассылать штрафы за нарушение желтой «вафельной» разметки и выезд на забитый перекресток.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Пожар на одном из горящих в Черном море танкеров потушен

Пожар на танкере «Канди», который загорелся в Черном море 21 января, полностью потушен.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика

Венесуэла фактически узаконила продажу и покупку иностранной валюты

Центральный банк Венесуэлы в четверг открыл два первых обменных пункта в Каракасе, где любой желающий может купить и продать иностранную валюту по рыночному курсу.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Россия в ОБСЕ заявила о завершении интеграции Крыма

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил на заседании постоянного совета организации о завершении интеграции Крыма в политическое, правовое и экономическое пространство России.
Обновлено вчера в 15:20
Авто

ФАС предложила новые тарифы на изготовление автомобильных номеров

Новые правила регистрации транспортных средств С 4 августа 2019 года в России вступит в силу новый закон «О госрегистрации транспортных средств», согласно которому ГИБДД будет не выдавать автомобилистам номерные знаки, как сейчас, а лишь назначать номера.
Обновлено 27 февраля в 23:40
Происшествия

Российское судно врезалось в мост в Южной Корее, капитан был пьян

Обновлено вчера в 09:32
Общество

Россиян в марте ожидают три выходных дня подряд

Три выходных подряд - 8, 9 и 10 марта - ожидают россиян на следующей неделе в связи с празднованием Международного женского дня, 7 марта рабочий день будет сокращенным.
Обновлено вчера в 16:05
Политика

Абэ заявил, что больше не намерен откладывать перенос авиабазы США

Японское правительство не собирается больше откладывать перенос авиабазы США Футэмма, находящейся в южной части префектуры Окинава, сообщил в пятницу премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с губернатором Окинавы Дэнни Тамаки, информирует агентство Kyodo.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Путин назначил нового начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Обновлено вчера в 09:03
Армия и оружие

В Венесуэле сообщили об обещанных военным $20 тыс. за дезертирство

Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

В Крыму депутата Госдумы облили зеленкой

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет подвергся нападению во время приема граждан.
Обновлено вчера в 10:35
Авто

Tesla объявила о закрытии магазинов и снижении цен на Model 3

Обновлено вчера в 19:54
Политика

Порошенко ущипнул мужчину за нос и попал на видео

Президент Украины Петр Порошенко ущипнул за нос жителя Запорожья на встрече с избирателями.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия

Лыжник Полторанин признался в использовании кровяного допинга

Ранее в австрийском Зефельде и немецком Эрфурте были задержаны девять человек по подозрению в допинговых манипуляциях.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

Житель Приморья остался на свободе после самосуда над школьником

Ранее местное издание Deita.ru писало, что родители устроили самосуд над мальчиком, который обижал детей в школе.
Обновлено 26 февраля в 01:03
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