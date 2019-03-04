Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в РоссииИзвестия вчера в 18:24

В разных регионах страны зафиксировано уже около десятка случаев, когда магазины временно лишались возможности продавать алкоголь из-за ошибок в системе казначейства ГИС ГМП, рассказали «Известиям» в АКОРТ. В ассоциации опасаются, что приостановки лицензий начнут принимать массовый характер.

с чего всё началось

Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В 2019 году власти получили право отслеживать неоплаченные штрафы ритейлеров через систему казначейства ГИС ГМП.

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