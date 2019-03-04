Экономика
Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в РоссииИзвестия вчера в 18:24
Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В 2019 году власти получили право отслеживать неоплаченные штрафы ритейлеров через систему казначейства ГИС ГМП.
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с чего всё началось
В разных регионах страны зафиксировано уже около десятка случаев, когда магазины временно лишались возможности продавать алкоголь из-за ошибок в системе казначейства ГИС ГМП, рассказали «Известиям» в АКОРТ. В ассоциации опасаются, что приостановки лицензий начнут принимать массовый характер.Известиявчера в 16:02
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Обновлено вчера в 22:09
Спорт
Биатлонисту Поршневу тяжело далась индивидуальная гонка на Универсиаде
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Обновлено 02 марта в 15:45
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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о Доктрине Монро в отношении Венесуэлы.
Обновлено в 04:29
Технологии
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Платёжная система «Мир» объявила о запуске платёжного сервиса Mir Pay.
Обновлено в 04:35
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В январе — феврале 2019 года Украина снизила импорт природного газа из Европы на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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Политика
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Обновлено в 04:11
Происшествия
Блогер удалил репост видео с похорон криминального авторитета по требованию МВД
Блогер Виктор Торопцев из Амурска удалил репост видео с похорон местного криминального авторитета Юрия Зарубина после достигнутой с МВД в досудебном порядке договоренности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД Хабаровского края.
Обновлено в 03:53
Происшествия
У болельщицы Универсиады начались роды во время состязаний по керлингу
В Красноярске во время соревнований Универсиады по керлингу, проходящих во дворце спорта имени Ивана Ярыгина, у одной из болельщиц начались роды.
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Замглавы Минстроя назначена Татьяна Костарева
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Татьяну Костареву статс-секретарем — замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 03:39
Политика
Катар пока не принял решение по С-400
Катар ведет переговоры с Россией о закупке зенитных ракетных систем С-400, но решение еще не принято.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Замначальника УМВД Бердска задержали по делу о продаже вещдоков
Обновлено вчера в 10:12
Общество
Усадьбу Орловых-Денисовых вновь выставили на продажу
В объявлении о продаже усадьбы Орловых-Денисовых говорится, что здание может быть использовано для размещения общественно-деловых или социальных объектов.
Обновлено в 04:29
Общество
В Чечне появится «женское такси»
Обновлено вчера в 15:42
Космос
Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС
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Обновлено вчера в 06:24
Авто
Названы самые востребованные автомобили с пробегом в Москве
Самыми востребованными поддержанными автомобилями в Москве в январе текущего года оказались машины марки Mercedes, сообщает 4 марта «Автостат».
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
ВС США оценят эффективность создания оборудования для бурения туннелей
Создать оборудования для прокладывания туннелей на поле боя предложило Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA), сообщается на сайте National Interest.
Обновлено в 04:06