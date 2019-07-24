Экономика

Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежейВедомости 17:41

Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг. Об этом говорится в письме ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. Представители ассоциаций подтвердили его отправку.
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Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг.
Ведомости17:41

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Крупный бизнес предупредил Центробанк об отказе от нового вида безналичных платежей в магазинах

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ТАСС19:38

Ретейлеры могут объявить бойкот системе быстрых платежей от ЦБ

Реальное время19:26

Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Ведомости17:41
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 21:57, Вашингтон
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