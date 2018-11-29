В Екатеринбурге, в школе №115, организовали выставку детских плакатов с нарисованными однополыми парами. Такие работы ученики подготовили к конкурсу «Толерантный мир», который прошел в образовательном учреждении, рассказали «URA.RU» читатели.

с чего всё началось

Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту проведения в школе выставки детских рисунков на тему толерантности. На нескольких работах старшеклассников были изображены радуга, однополые пары. Творческая экспозиция вызвала бурную реакцию в родительском сообществе.

Рисунки со школьной выставки «Толерантный мир» отдали на экспертизу

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