Финансы
ЦБ подтвердил статус одного из самых труднопрогнозируемых регуляторов на развивающихся рынках, второй раз за полгода повысив ключевую ставку на 25 п. п. – до 7,75% годовых. Такого решения ждали 16 опрошенных Bloomberg экономистов, сохранения – 26.
Ведомостивчера в 15:23
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Финансы
Американский фондовый рынок завершил пятницу падением
Пятницу американский рынок акций завершил существенным снижением на фоне слабых экономических данных из Китая и США, индексы потеряли по 1, 9-2, 3 %.
Обновлено в 00:32
Финансы
Какие социальные выплаты получат жители Алтайского края в 2019 году
Сколько получат ветераны, многодетные семьи и пенсионеры Власти Алтайского края утвердили размер социальных выплат на 2019 год.
Обновлено вчера в 18:48
Финансы
Минфин Крыма перечислил в Фонд защиты вкладчиков более 555 млн рублей
В 2018 году Минфин Крыма перечислил на счет Фонда защиты вкладчиков более 555 млн рублей на выплату компенсаций крымчан по вкладам свыше 700 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 02:32
Финансы
В Японии в следующем году примут рекордный государственный бюджет
Проект бюджета Японии на 2019 год планируется составить до 21 декабря, а уже в январе следующего года его рассмотрят в парламенте.
Обновлено вчера в 09:01
Финансы
Крипта зовёт ценой. Стоит ли вкладываться в биткоин
Ходили легенды о тех счастливцах, которые взяли крипту ради эксперимента за копейки, а продали за миллионы.
Обновлено в 00:10
Финансы
РНКБ и Крайинвестбанк объединятся в 2023 году
В конце прошлой недели Центробанк РФ сообщил, что внёс в план санации АО «Крайинвестбанк» изменения, которые предусматривают его присоединение к санатору, ПАО «РНКБ», в 2023 году.
Обновлено в 00:59
Финансы
Спрос на бонды «Газпрома» в Японии превысил предложение
Спрос на бонды «Газпрома» в иенах превысил предложение в Японии более чем на 15 млрд иен.
Обновлено 14 декабря в 11:22
Финансы
Золотовалютные резервы России за неделю увеличились на $1,5 млрд
Золотовалютные резервы России за неделю увеличились на 0,3%. К 7 декабря в распоряжении Центробанка и кабмина было высоколиквидных активов на 463,6 миллиарда долларов против 462,1 миллиарда долларов на 30 ноября.
Обновлено 13 декабря в 23:38
Финансы
Максим Орешкин рассказал, от чего зависит курс рубля
По словам Орешкина, Минэкономразвития готовится пересмотреть прогноз по курсу рубля в апреле будущего года.
Обновлено 14 декабря в 01:10
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 15 декабря
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 15 декабря, составляет 66,4337 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено 14 декабря в 05:48
Финансы
БКС поднял оценку акций Сбербанка на 6%, подтвердив рейтинг «покупать»
По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Сбербанка, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 306,9 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".
Обновлено 14 декабря в 08:56
Финансы
Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг
Принадлежащая ВТБ девелоперская компания «Галс-Девелопмент» на внеочередном собрании акционеров примет решение о делистинге акций.
Обновлено 14 декабря в 15:48
Финансы
Повышение ставки ЦБ усилит рубль
В ЦБ не исключали того, что могут повысить ставку для защиты рубля от будущих угроз в виде санкций, чтобы снизить удар, не допустить высокой волатильности.
Обновлено 14 декабря в 05:48
Финансы
Отказ от доллара: что грозит бизнесу
Заметьте, речь идет только и исключительно о деятельности бизнеса – никто и словом не обмолвился о вероятных изменениях для граждан страны.
Обновлено 14 декабря в 04:29
Финансы
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Обновлено вчера в 09:59