Финансы
ЦБ подтвердил статус одного из самых труднопрогнозируемых регуляторов на развивающихся рынках, второй раз за полгода повысив ключевую ставку на 25 п. п. – до 7,75% годовых. Такого решения ждали 16 опрошенных Bloomberg экономистов, сохранения – 26.
Ведомостивчера в 15:23
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Финансы
Рубль слегка повысился к доллару и евро на старте торгов
Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после падения на предыдущих торгах.
Обновлено в 02:27
Финансы
Неблагоприятная статистика сыграла на руку «медведям» в Европе
В пятницу, 14 декабря, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торги на отрицательной территории в связи с неблагоприятной статистикой из Китая, а также негативными данными по еврозоне, что вызвало опасения по поводу замедления темпов роста мировой экономики.
Обновлено в 01:05
Финансы
Коллекторы наращивают объем взыскиваемых долгов
За три квартала текущего года коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 410 млрд рублей просроченных долгов.
Обновлено в 03:01
Финансы
Какие социальные выплаты получат жители Алтайского края в 2019 году
Сколько получат ветераны, многодетные семьи и пенсионеры Власти Алтайского края утвердили размер социальных выплат на 2019 год.
Обновлено вчера в 18:48
Финансы
Минфин Крыма направил в ФЗВ более 555 млн рублей
В конце прошлой недели Министерство финансов Крыма сообщило, что за 2018 год в АНО «Фонд защиты вкладчиков» (ФЗВ) было передано более 555 млн рублей в качестве субсидии.
Обновлено в 01:08
Финансы
В Екатеринбурге открылся филиал банка «Солидарность»
В Екатеринбурге открылся филиал самарского банка «Солидарность». Отделение расположено на ул. Красноармейская, д. 41.
Обновлено в 03:23
Финансы
Специалисты ВТБ рассказали о том, как получать больше с «Мультикартой»
Возможности «Мультикарты» разъяснили специалисты ВТБ.
Обновлено вчера в 20:36
Финансы
В Японии примут рекордный бюджет на 2019 год
Рекордный размер госбюджета страны достигнет 101 триллиона йен или 891 миллиарда долларов по актуальному курсу валют при бюджете, превышающем 97,5 триллионов йен на 2018-й финансовый год.
Обновлено в 02:00
Финансы
Криптовалюты продолжают падать, несмотря на ряд позитивных новостей
Новый инструмент - фьючерс на биткоин Несмотря на ряд позитивных новостей, на 11.00 курс биткоина за сутки сократился на 0,12% - до 3262 долларов при капитализации $57,2 млрд.
Обновлено в 03:16
Финансы
Спрос на бонды «Газпрома» в Японии превысил предложение
Спрос на бонды «Газпрома» в иенах превысил предложение в Японии более чем на 15 млрд иен.
Обновлено 14 декабря в 11:22
Финансы
Доходы бюджета Китая в январе-ноябре увеличились на 6,5%
Доходы бюджета Китая в январе-ноябре увеличились на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 17,23 трлн юаней ($2,5 трлн), сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные министерства финансов страны.
Обновлено 14 декабря в 05:33
Финансы
Сбербанк планирует получить $13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году
Сбербанк планирует получить $13-13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году.
Обновлено 14 декабря в 03:28
Финансы
Максим Орешкин рассказал, от чего зависит курс рубля
По словам Орешкина, Минэкономразвития готовится пересмотреть прогноз по курсу рубля в апреле будущего года.
Обновлено 14 декабря в 01:10
Финансы
Отказ от доллара: что грозит бизнесу
Заметьте, речь идет только и исключительно о деятельности бизнеса – никто и словом не обмолвился о вероятных изменениях для граждан страны.
Обновлено 14 декабря в 04:29
Финансы
В Аргентине зафиксирован самый высокий уровень инфляции с 1991 года — 43,9%
В 2018 году инфляция в Аргентине достигла 43,9%, что является рекордным показателем с 1991 года, когда в обращение была введена валюта — аргентинское песо — с фиксированным обменным курсом.
Обновлено в 04:07