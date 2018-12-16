Финансы
Риски следующего года заставили ЦБ повысить ключевую ставку
Риски следующего года заставили ЦБ повысить ключевую ставкуВедомости15:23
ЦБ подтвердил статус одного из самых труднопрогнозируемых регуляторов на развивающихся рынках, второй раз за полгода повысив ключевую ставку на 25 п. п. – до 7,75% годовых. Такого решения ждали 16 опрошенных Bloomberg экономистов, сохранения – 26.
Ведомости15:23
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Финансы
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В 2018 году Минфин Крыма перечислил на счет Фонда защиты вкладчиков более 555 млн рублей на выплату компенсаций крымчан по вкладам свыше 700 тысяч рублей.
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Финансы
Максим Орешкин рассказал, от чего зависит курс рубля
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Обновлено 14 декабря в 01:10
Финансы
В Японии в следующем году примут рекордный государственный бюджет
Проект бюджета Японии на 2019 год планируется составить до 21 декабря, а уже в январе следующего года его рассмотрят в парламенте.
Обновлено в 09:01
Финансы
Годовая инфляция в России составила 3,9% на 10 декабря
По полученным данным, на 10 декабря текущего года годовой показатель инфляции в стране равен 3,9%. Предполагается, что годовая инфляция в РФ вернется к 4% в первой половине 2020 года.
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Финансы
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Обновлено 14 декабря в 11:22
Финансы
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Финансы
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В ЦБ не исключали того, что могут повысить ставку для защиты рубля от будущих угроз в виде санкций, чтобы снизить удар, не допустить высокой волатильности.
Обновлено 14 декабря в 05:48
Финансы
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Обновлено 14 декабря в 15:48
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Курс доллара вырос на 18 копеек
По состоянию на 11:26 мск биржевой курс доллара вырос на 24 копейки, составив 66,475 рубля.
Обновлено 14 декабря в 03:44
Финансы
Денежная база в России сократилась за месяц на 2,5%
Денежная база в России в широком определении на 1 декабря 2018 года составила 15 трлн 694,8 млрд рублей против 16 трлн 90,4 млрд рублей на 1 ноября текущего года, следует из материалов Центробанка РФ.
Обновлено 14 декабря в 10:18
Финансы
Сбербанк планирует получить $13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году
Сбербанк планирует получить $13-13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году.
Обновлено 14 декабря в 03:28
Финансы
Бегство капитала с развивающихся рынков не наблюдается
Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, по азиатским также наблюдается коррекция вниз.
Обновлено 14 декабря в 01:21
Финансы
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Обновлено в 09:59