Финансы
ЦБ подтвердил статус одного из самых труднопрогнозируемых регуляторов на развивающихся рынках, второй раз за полгода повысив ключевую ставку на 25 п. п. – до 7,75% годовых. Такого решения ждали 16 опрошенных Bloomberg экономистов, сохранения – 26.
Ведомостивчера в 15:23
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:48, Ашберн
Финансы
Индексы Уолл-стрит начали неделю в «красной зоне»
Основные индексы фондового рынка США начали торги в минусе на 1%, однако к настоящему моменту немного сгладили падение, 17 декабря передает агентство Reuters.
Обновлено в 13:17
Финансы
Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за миром
Попытки российского рынка акций подрасти в понедельник в рамках коррекции вслед за Азией и нефтью завершились распродажами с появлением игроков из США, индекс МосБиржи после локального роста к 2380 пунктам во главе с обновившим максимум "Норникелем" скатился к закрытию ниже 2360 пунктов вслед за развернувшей вниз нефтью.
Обновлено в 11:32
Финансы
Украина пустит на погашение госдолга почти треть бюджета на 2019 год
Заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов заявил, что на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов уйдет почти треть бюджета на 2019 год.
Обновлено в 08:31
Финансы
Нацбанк Украины: госбанки нуждаются в реструктуризации
Украинские государственные банки нуждаются в реструктуризации, заявила первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, сообщает 17 декабря УНИАН.
Обновлено в 12:03
Финансы
Банк «ДОМ.РФ» предлагает новый вклад «Ипотечный»
Банк «ДОМ.РФ» запустил новый вклад «Ипотечный».
Обновлено в 11:51
Финансы
Денег на санацию не хватило, чтобы заткнуть дыру в Крайинвестбанке
ЦБ в пятницу объявил, что одобрил изменение плана санации краснодарского Крайинвестбанка.
Обновлено в 11:48
Финансы
Регионам снижают порог долговой устойчивости и делят по «жесткости»
Система оценки и порог Законопроектом предложено усовершенствовать систему оценки долговой устойчивости субъектов РФ и муниципальных образований путем закрепления более широкого перечня показателей долговой устойчивости, пересмотра установленных пороговых значений применяемых показателей и введения правил классификации указанных публично-правовых образований по группам долговой устойчивости.
Обновлено в 03:35
Финансы
Эксперты дали свой прогноз на курс доллара США в 2019 году
Влияние санкций на курс российского рубля и доллара США в 2019 году Очередной санкционный пакет, который в США намерены ввести в адрес России в 2019 году, специалисты охарактеризовали, как самую большую угрозу для экономики РФ.
Обновлено в 09:38
Финансы
Новый банк развития БРИКС расширит членский состав группы
Новый банк развития БРИКС будет способствовать расширению состава группы стран, заявил в воскресенье вице-президент банка Саркис Жозе Буаинаин на 15-м Китайском международном финансовом форуме в Шанхае.
Обновлено в 05:55
Финансы
Монетные площадки Банка России открылись еще в пяти городах
Банк России открыл монетные площадки, позволяющие банкам напрямую передавать друг другу монеты, еще в пяти городах страны: Краснодаре, Самаре, Волгограде, Омске и Казани.
Обновлено в 08:15
Финансы
Результаты банка Rietumu за III квартал демонстрируют стабильность
Все основные финансовые показатели работы латвийского банка Rietumu и концерна Rietumu в III квартале 2018 года демонстрируют стабильность и создают прочную базу для качественного обслуживания и финансирования бизнеса.
Обновлено в 08:15
Финансы
Рынок проданных проблемных кредитов увеличился на 40%
Сегодня, 17 декабря 2018 года, стало известно, что за январь-сентябрь текущего года банки продали коллекторам просроченные кредиты на общую сумму свыше 410 млрд рублей, что на 37% больше, чем в прошлом году.
Обновлено в 08:32
Финансы
Спекулянты сократили нетто-лонг в долларах
Общая стоимость чистых длинных позиций в долларах, рассчитанных на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах, за неделю, завершившуюся 11 декабря, составила $28,48 миллиарда по сравнению с $31,12 миллиарда неделей ранее.
Обновлено в 01:40
Финансы
Новикомбанк предлагает дебетовую карту «Всегда в плюсе»
Новикомбанк предлагает новую дебетовую карту с повышенным начислением процентов на остаток — «Всегда в плюсе».
Обновлено в 08:24
Финансы
В Аргентине зафиксирован самый высокий уровень инфляции с 1991 года — 43,9%
В 2018 году инфляция в Аргентине достигла 43,9%, что является рекордным показателем с 1991 года, когда в обращение была введена валюта — аргентинское песо — с фиксированным обменным курсом.
Обновлено в 04:07