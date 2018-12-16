Финансы
Риски следующего года заставили ЦБ повысить ключевую ставку
Риски следующего года заставили ЦБ повысить ключевую ставкуВедомости15:23
ЦБ подтвердил статус одного из самых труднопрогнозируемых регуляторов на развивающихся рынках, второй раз за полгода повысив ключевую ставку на 25 п. п. – до 7,75% годовых. Такого решения ждали 16 опрошенных Bloomberg экономистов, сохранения – 26.
Ведомости15:23
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Финансы
России пророчат откат в бедность и СССР
Банк России сделал ход конем: в пятницу регулятор повысил ключевую процентную ставку на 0,25% - до 7,75% годовых и одновременно объявил о намерении с 15 января вернутся на рынок с интервенциями в пользу Минфина.
Обновлено в 17:24
Финансы
Минфин Крыма перечислил в Фонд защиты вкладчиков более 555 млн рублей
В 2018 году Минфин Крыма перечислил на счет Фонда защиты вкладчиков более 555 млн рублей на выплату компенсаций крымчан по вкладам свыше 700 тысяч рублей.
Обновлено в 02:32
Финансы
Доллару приходит конец: когда «американец» окончательно рухнет
Аналитики Goldman Sachs предупреждают: перспектива смягчения политики ФРС спровоцирует снижение курса доллара.
Обновлено в 04:44
Финансы
В Японии в следующем году примут рекордный государственный бюджет
Проект бюджета Японии на 2019 год планируется составить до 21 декабря, а уже в январе следующего года его рассмотрят в парламенте.
Обновлено в 09:01
Финансы
Центробанк отправил рубль в нокаут
Центробанк своими действиями забивает гвозди в гроб отечественной валюты.
Обновлено в 07:18
Финансы
Спрос на бонды «Газпрома» в Японии превысил предложение
Спрос на бонды «Газпрома» в иенах превысил предложение в Японии более чем на 15 млрд иен.
Обновлено 14 декабря в 11:22
Финансы
В 2023 году «Крайинвестбанк» присоединится к своему санатору РНКБ
Крайинвестбанк в 2023 году присоединится к своему санатору - принадлежащему государству РНКБ, следует из сообщения ЦБ РФ.
Обновлено 14 декабря в 09:57
Финансы
Золотовалютные резервы России за неделю увеличились на $1,5 млрд
Золотовалютные резервы России за неделю увеличились на 0,3%. К 7 декабря в распоряжении Центробанка и кабмина было высоколиквидных активов на 463,6 миллиарда долларов против 462,1 миллиарда долларов на 30 ноября.
Обновлено 13 декабря в 23:38
Финансы
Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг
Принадлежащая ВТБ девелоперская компания «Галс-Девелопмент» на внеочередном собрании акционеров примет решение о делистинге акций.
Обновлено 14 декабря в 15:48
Финансы
Биткоин достиг годового минимума
14 декабря, после довольно большой распродажи по цене в $3 400 цена биткоина упала до нового годового минимума.
Обновлено 14 декабря в 02:06
Финансы
Сбербанк планирует получить $13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году
Сбербанк планирует получить $13-13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году.
Обновлено 14 декабря в 03:28
Финансы
Бегство капитала с развивающихся рынков не наблюдается
Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, по азиатским также наблюдается коррекция вниз.
Обновлено 14 декабря в 01:21
Финансы
Отказ от доллара: что грозит бизнесу
Заметьте, речь идет только и исключительно о деятельности бизнеса – никто и словом не обмолвился о вероятных изменениях для граждан страны.
Обновлено 14 декабря в 04:29
Финансы
В Якутии будут приняты жёсткие меры к муниципалитетам-должникам
Ряд жёстких мер будет принят в отношении муниципальных администраций, накопивших большие долги по оплате коммунальных услуг, завоза тарированного топлива и социально-значимых продуктов питания, заявил на совещании в режиме видеоконференцсвязи с главами районов первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.
Обновлено 13 декабря в 21:18
Финансы
Банкиры развязали борьбу за пенсионеров
Пенсионеры, по признанию самих банкиров, очень тщательно оценивают свои финансовые возможности, просрочка по кредитам среди зрелых заемщиков мизерная — банки смягчают требования к ним.
Обновлено 14 декабря в 09:57