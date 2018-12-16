Финансы
ЦБ подтвердил статус одного из самых труднопрогнозируемых регуляторов на развивающихся рынках, второй раз за полгода повысив ключевую ставку на 25 п. п. – до 7,75% годовых. Такого решения ждали 16 опрошенных Bloomberg экономистов, сохранения – 26.
Ведомостивчера в 15:23
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
Финансы
Индексы МосБиржи и РТС снизились почти на 0,3%
Индекс МосБиржи снизился на 0,28% и составил 2359,13 пункта. Индекс РТС опустился на 0,27% - до 1113,44 пункта.
Обновлено в 10:58
Финансы
Трамп вновь призвал ФРС не повышать базовую учетную ставку
Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь призвал Федеральную резервную систему (ФРС) США не повышать базовую учетную ставку, что может вызвать замедление экономического роста в стране.
Обновлено в 09:46
Финансы
Украина пустит на погашение госдолга почти треть бюджета на 2019 год
Заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов заявил, что на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов уйдет почти треть бюджета на 2019 год.
Обновлено в 08:31
Финансы
Накопить на взносы по ипотеке россиянам предлагают по новому вкладу
Помочь россиянам накопить на первоначальный взнос по ипотеке банк ДОМ.РФ предлагает с помощью нового вклада «Ипотечный».
Обновлено в 10:03
Финансы
Биткоин ровно год назад достиг абсолютного исторического максимума
Прошел ровно год с тех пор, как курс биткоина сформировал свой абсолютный исторический максимум.
Обновлено в 09:21
Финансы
Рынок проданных проблемных кредитов увеличился на 40%
Сегодня, 17 декабря 2018 года, стало известно, что за январь-сентябрь текущего года банки продали коллекторам просроченные кредиты на общую сумму свыше 410 млрд рублей, что на 37% больше, чем в прошлом году.
Обновлено в 08:32
Финансы
Регионам снижают порог долговой устойчивости и делят по «жесткости»
Система оценки и порог Законопроектом предложено усовершенствовать систему оценки долговой устойчивости субъектов РФ и муниципальных образований путем закрепления более широкого перечня показателей долговой устойчивости, пересмотра установленных пороговых значений применяемых показателей и введения правил классификации указанных публично-правовых образований по группам долговой устойчивости.
Обновлено в 03:35
Финансы
Монетные площадки Банка России открылись еще в пяти городах
Банк России открыл монетные площадки, позволяющие банкам напрямую передавать друг другу монеты, еще в пяти городах страны: Краснодаре, Самаре, Волгограде, Омске и Казани.
Обновлено в 08:15
Финансы
Новый банк развития БРИКС расширит членский состав группы
Новый банк развития БРИКС будет способствовать расширению состава группы стран, заявил в воскресенье вице-президент банка Саркис Жозе Буаинаин на 15-м Китайском международном финансовом форуме в Шанхае.
Обновлено в 05:55
Финансы
Результаты банка Rietumu за III квартал демонстрируют стабильность
Все основные финансовые показатели работы латвийского банка Rietumu и концерна Rietumu в III квартале 2018 года демонстрируют стабильность и создают прочную базу для качественного обслуживания и финансирования бизнеса.
Обновлено в 08:15
Финансы
ЦБ РФ огласил курсы валют на 18 декабря 2019 года
Примечательно, что с начала декабря рост доллара составил 9 копеек. А вот евро сдал рублю одну копейку — его курс упал до 75,3814 рублей.
Обновлено в 10:26
Финансы
Промсвязьбанк получил право секретничать
Кроме Промсвязьбанка, который по заявлению замминистра финансов не получит статус публичного акционерного общества, такое право получили некоторые другие банковские и небанковские кредитные учреждения.
Обновлено в 08:47
Финансы
В Екатеринбурге открылся филиал банка «Солидарность»
В Екатеринбурге открылся филиал самарского банка «Солидарность». Отделение расположено на ул. Красноармейская, д. 41.
Обновлено в 03:23
Финансы
На рынке облигаций ищут замену американскому доллару
Самые крупные корпорации в России показали готовность размещать свои облигации в евро, юанях или рублях, избегая американских долларов, в перспективе трех лет.
Обновлено в 09:16
Финансы
Нацбанк Украины ожидает прибыль банковского сектора в 2018 г после 4 лет убытков
Банковский сектор на Украине получил 531,6 миллиона долларов прибыли по результатам работы десяти месяцев 2018 года, ожидается прибыль и по итогам всего года, сообщается на сайте Национального банка (ЦБ) Украины.
Обновлено в 09:36