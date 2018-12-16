Финансы
ЦБ подтвердил статус одного из самых труднопрогнозируемых регуляторов на развивающихся рынках, второй раз за полгода повысив ключевую ставку на 25 п. п. – до 7,75% годовых. Такого решения ждали 16 опрошенных Bloomberg экономистов, сохранения – 26.
Ведомостивчера в 15:23
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
Финансы
Рубль слегка повысился к доллару и евро на старте торгов
Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после падения на предыдущих торгах.
Обновлено в 02:27
Финансы
России пророчат откат в бедность и СССР
Банк России сделал ход конем: в пятницу регулятор повысил ключевую процентную ставку на 0,25% - до 7,75% годовых и одновременно объявил о намерении с 15 января вернуться на рынок с интервенциями в пользу Минфина.
Обновлено вчера в 17:24
Финансы
Американский фондовый рынок завершил пятницу падением
Пятницу американский рынок акций завершил существенным снижением на фоне слабых экономических данных из Китая и США, индексы потеряли по 1, 9-2, 3 %.
Обновлено в 00:32
Финансы
Какие социальные выплаты получат жители Алтайского края в 2019 году
Сколько получат ветераны, многодетные семьи и пенсионеры Власти Алтайского края утвердили размер социальных выплат на 2019 год.
Обновлено вчера в 18:48
Финансы
Минфин Крыма направил в ФЗВ более 555 млн рублей
В конце прошлой недели Министерство финансов Крыма сообщило, что за 2018 год в АНО «Фонд защиты вкладчиков» (ФЗВ) было передано более 555 млн рублей в качестве субсидии.
Обновлено в 01:08
Финансы
В Японии примут рекордный бюджет на 2019 год
Рекордный размер госбюджета страны достигнет 101 триллиона йен или 891 миллиарда долларов по актуальному курсу валют при бюджете, превышающем 97,5 триллионов йен на 2018-й финансовый год.
Обновлено в 02:00
Финансы
РНКБ и Крайинвестбанк объединятся в 2023 году
В конце прошлой недели Центробанк РФ сообщил, что внёс в план санации АО «Крайинвестбанк» изменения, которые предусматривают его присоединение к санатору, ПАО «РНКБ», в 2023 году.
Обновлено в 00:59
Финансы
Доходы бюджета Китая в январе-ноябре увеличились на 6,5%
Доходы бюджета Китая в январе-ноябре увеличились на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 17,23 трлн юаней ($2,5 трлн), сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные министерства финансов страны.
Обновлено 14 декабря в 05:33
Финансы
Спрос на бонды «Газпрома» в Японии превысил предложение
Спрос на бонды «Газпрома» в иенах превысил предложение в Японии более чем на 15 млрд иен.
Обновлено 14 декабря в 11:22
Финансы
Биткоин достиг годового минимума
14 декабря, после довольно большой распродажи по цене в $3 400 цена биткоина упала до нового годового минимума.
Обновлено 14 декабря в 02:06
Финансы
Сбербанк планирует получить $13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году
Сбербанк планирует получить $13-13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году.
Обновлено 14 декабря в 03:28
Финансы
Золотовалютные резервы России за неделю увеличились на $1,5 млрд
Золотовалютные резервы России за неделю увеличились на 0,3%. К 7 декабря в распоряжении Центробанка и кабмина было высоколиквидных активов на 463,6 миллиарда долларов против 462,1 миллиарда долларов на 30 ноября.
Обновлено 13 декабря в 23:38
Финансы
Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг
Принадлежащая ВТБ девелоперская компания «Галс-Девелопмент» на внеочередном собрании акционеров примет решение о делистинге акций.
Обновлено 14 декабря в 15:48
Финансы
Рублю предрекают очередной обвал
Российской валюте предрекают обвал до 77 рублей за доллар, не поможет даже укрепление цен на нефть, сообщает DEITA.
Обновлено 14 декабря в 07:18
Финансы
Отказ от доллара: что грозит бизнесу
Заметьте, речь идет только и исключительно о деятельности бизнеса – никто и словом не обмолвился о вероятных изменениях для граждан страны.
Обновлено 14 декабря в 04:29