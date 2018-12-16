Финансы
ЦБ подтвердил статус одного из самых труднопрогнозируемых регуляторов на развивающихся рынках, второй раз за полгода повысив ключевую ставку на 25 п. п. – до 7,75% годовых. Такого решения ждали 16 опрошенных Bloomberg экономистов, сохранения – 26.
Ведомостивчера в 15:23
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Минфин Карелии прокомментировал повышение ставки ЦБ РФ и прогнозы инфляции
Московский Комсомолец01:56
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:13, Ашберн
Финансы
Рынок акций РФ плавно растет по основным индексам
Российский рынок акций в понедельник днем плавно поднимается по основным индексам после снижения в пятницу и негативного старта торгов.
Обновлено в 05:50
Финансы
Украина направит почти треть бюджета на 2019 год на погашение госдолга
В Минфине Украины заявили, что правительство смотрит на ситуацию со спокойствием Почти треть украинского бюджета на 2019 года будет потрачено на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Финансы
Новый банк развития БРИКС расширит членский состав группы
Новый банк развития БРИКС будет способствовать расширению состава группы стран, заявил в воскресенье вице-президент банка Саркис Жозе Буаинаин на 15-м Китайском международном финансовом форуме в Шанхае.
Обновлено в 05:55
Финансы
Коллекторы наращивают объем взыскиваемых долгов
За три квартала текущего года коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 410 млрд рублей просроченных долгов.
Обновлено в 03:01
Финансы
В Екатеринбурге открылся филиал банка «Солидарность»
В Екатеринбурге открылся филиал самарского банка «Солидарность». Отделение расположено на ул. Красноармейская, д. 41.
Обновлено в 03:23
Финансы
Футбольному «Текстильщику» дадут к Новому году еще бюджетных денег
Несмотря на явные финансовые проблемы, мэрия собирается дополнительно выделить 2,5 млн рублей баскетбольному клубу «Энергия» и 7,5 млн рублей профессиональному футбольному клубу «Текстильщик».
Обновлено в 05:01
Финансы
Минфин Крыма направил в ФЗВ более 555 млн рублей
В конце прошлой недели Министерство финансов Крыма сообщило, что за 2018 год в АНО «Фонд защиты вкладчиков» (ФЗВ) было передано более 555 млн рублей в качестве субсидии.
Обновлено в 01:08
Финансы
Криптовалюты продолжают падать, несмотря на ряд позитивных новостей
Новый инструмент - фьючерс на биткоин Несмотря на ряд позитивных новостей, на 11.00 курс биткоина за сутки сократился на 0,12% - до 3262 долларов при капитализации $57,2 млрд.
Обновлено в 03:16
Финансы
В Японии примут рекордный бюджет на 2019 год
Рекордный размер госбюджета страны достигнет 101 триллиона йен или 891 миллиарда долларов по актуальному курсу валют при бюджете, превышающем 97,5 триллионов йен на 2018-й финансовый год.
Обновлено в 02:00
Финансы
Центробанк отправил рубль в нокаут
Центробанк своими действиями забивает гвозди в гроб отечественной валюты.
Обновлено вчера в 07:18
Финансы
Прибыль «Сбербанка» за этот год составит 840-870 млрд рублей
Чистая прибыль "Сбербанка" по РСБУ в 2018 году превысит 800 млрд рублей, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.
Обновлено 14 декабря в 03:30
Финансы
Денежная база в России сократилась за месяц на 2,5%
Денежная база в России в широком определении на 1 декабря 2018 года составила 15 трлн 694,8 млрд рублей против 16 трлн 90,4 млрд рублей на 1 ноября текущего года, следует из материалов Центробанка РФ.
Обновлено 14 декабря в 10:18
Финансы
Отказ от доллара: что грозит бизнесу
Заметьте, речь идет только и исключительно о деятельности бизнеса – никто и словом не обмолвился о вероятных изменениях для граждан страны.
Обновлено 14 декабря в 04:29
Финансы
В Якутии будут приняты жёсткие меры к муниципалитетам-должникам
Ряд жёстких мер будет принят в отношении муниципальных администраций, накопивших большие долги по оплате коммунальных услуг, завоза тарированного топлива и социально-значимых продуктов питания, заявил на совещании в режиме видеоконференцсвязи с главами районов первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.
Обновлено 13 декабря в 21:18
Финансы
Следующий год будет годом «десятирогов» - компаний с капитализацией свыше $10 млрд
Colgate-Palmolive вырос на фоне падения здравоохранения после сообщения о многолетней осведомлённости Johnson & Johnson о наличии асбеста в присыпках.
Обновлено в 02:55