Экономика
Риски хищений для граждан могут вырасти в праздникиКоммерсантъ вчера в 11:48
Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет. Однако если раньше от хакеров больше страдали юрлица и банки, то теперь основная мишень мошенников — граждане.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:01, Ашберн
Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае
Обновлено в 02:54
Происшествия
Опубликован список погибших при крушении SSJ-100 из 41 человека
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100
В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево
"Валентина Матвиенко выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево", - сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
Обновлено вчера в 16:30
Финансы
Рубль пойдет вниз после майских праздников
По данным ряда источников, уже после затяжных майских праздников, во время которых россияне получили 9 выходных дней за две недели, рубль начнет заметно дешеветь.
Обновлено вчера в 14:04
Кино
Умерла знаменитая голливудская актриса Барбара Перри
Выдающаяся американская актриса Барбара Перри ушла из жизни в возрасте 97 лет.
Обновлено в 02:09
Авто
Новые Corolla и Elantra плюс С4 : большой тест седанов С‑класса
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Происшествия
Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в Шереметьево
Одна женщина доставлена в институт Вишневского с ожогами 15-18% поверхности тела.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
Более 100 рейсов задержано и отменено в аэропорту Шереметьево
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
Врачи из Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьеве
Врачи из Мурманской области Евгений Новиков с дочерью Софьей и Лариса Сивоконь погибли в авиакатастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100, произошедшей в воскресенье в Шереметьеве.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
США направят к берегам Ирана авианосную группу
США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Происшествия
На месте ЧП в Шереметьево нашли «черные ящики»
На месте аварийной посадки лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево найдены два «черных ящика».
Обновлено в 01:41
Происшествия
Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве
Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Футбол
AS: Зидан хочет продать Модрича
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может покинуть клуб, сообщает AS.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Российские системы С-500 «Прометей» смогут уничтожать цели в космосе
Одним из главных преимуществ С-500, по мнению Сивкова, станет то, что «Прометей» сможет фактически уничтожать цели потенциального врага в космическом пространстве.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
На пляже новосибирского Академгородка убит молодой человек
По данным следствия, 4 мая 2019 года в вечернее время, находясь на Центральном пляже Советского района, молодой человек вступил в конфликт с двумя 31-летними мужчинами.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Полина Гагарина уступила капризам 2-летней дочери
Подтвердила слова Дмитрия и сама Полина. Сегодня певица рассказала, что из-за капризов дочери семейный отдых в Дубае стал не самым приятным.
Обновлено вчера в 08:44
Общество
«Бессмертный полк» впервые состоялся на Аляске
Обновлено в 01:02
Происшествия
На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ
На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Происшествия
«Погибли дети»: Киркоров страдает из-за ужасной трагедии
Обновлено в 01:11
Происшествия
Симоньян призвала судить людей, заблокировавших выходы в горящем самолёте из-за багажа
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
СК подтвердил гибель 41 человека в аварии самолета в Шереметьево
41 человек погиб при аварийной посадке пассажирского самолета в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Власти Шри-Ланки вернули временный запрет на использование соцсетей
Правительство Шри-Ланки на фоне сохраняющейся сложной ситуации в сфере безопасности в стране вновь ввело временный запрет на использование ряда популярных соцсетей и мессенджеров, сообщает в понедельник телеканал News1st.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Источник рассказал о попадании шасси в двигатель сгоревшего самолета
Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся из-за попадания элементов шасси в двигатель.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии
"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Кино
Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд
Обновлено вчера в 18:05