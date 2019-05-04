Экономика

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздникиКоммерсантъ вчера в 11:48

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет. Однако если раньше от хакеров больше страдали юрлица и банки, то теперь основная мишень мошенников — граждане.
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Россиян предупредили об особой уязвимости для мошенников в майские праздники

Lenta.ru01:54

Сбербанк рассказал, уйдут ли мошенники на майские выходные

Deita.ruвчера в 20:44

Сбербанк ожидает небольшой спад активности мошенников на майские праздники

ПРАЙМ04 мая в 12:55

В майские праздники мошенники нацелятся на граждан

Gazeta.SPbвчера в 12:49

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники

Коммерсантъвчера в 11:48

Сбербанк: мошенники в майские праздники немного снизили активность

АБН04 мая в 13:54

Осторожно, праздники! Возрастает риск хищений денег у граждан

IrkutskMediaвчера в 18:00
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Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае

Обновлено в 02:54
Происшествия

Опубликован список погибших при крушении SSJ-100 из 41 человека

Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100

В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

"Валентина Матвиенко выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево", - сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
Обновлено вчера в 16:30
Финансы

Рубль пойдет вниз после майских праздников

По данным ряда источников, уже после затяжных майских праздников, во время которых россияне получили 9 выходных дней за две недели, рубль начнет заметно дешеветь.
Обновлено вчера в 14:04
Кино

Умерла знаменитая голливудская актриса Барбара Перри

Выдающаяся американская актриса Барбара Перри ушла из жизни в возрасте 97 лет.
Обновлено в 02:09
Авто

Новые Corolla и Elantra плюс С4 : большой тест седанов С‑класса

Обновлено вчера в 22:48
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Происшествия

Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в Шереметьево

Одна женщина доставлена в институт Вишневского с ожогами 15-18% поверхности тела.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия

Более 100 рейсов задержано и отменено в аэропорту Шереметьево

Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров

Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

Врачи из Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьеве

Врачи из Мурманской области Евгений Новиков с дочерью Софьей и Лариса Сивоконь погибли в авиакатастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100, произошедшей в воскресенье в Шереметьеве.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие

США направят к берегам Ирана авианосную группу

США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Происшествия

На месте ЧП в Шереметьево нашли «черные ящики»

На месте аварийной посадки лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево найдены два «черных ящика».
Обновлено в 01:41
Происшествия

Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Футбол

AS: Зидан хочет продать Модрича

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может покинуть клуб, сообщает AS.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие

Российские системы С-500 «Прометей» смогут уничтожать цели в космосе

Одним из главных преимуществ С-500, по мнению Сивкова, станет то, что «Прометей» сможет фактически уничтожать цели потенциального врага в космическом пространстве.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

На пляже новосибирского Академгородка убит молодой человек

По данным следствия, 4 мая 2019 года в вечернее время, находясь на Центральном пляже Советского района, молодой человек вступил в конфликт с двумя 31-летними мужчинами.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес

Полина Гагарина уступила капризам 2-летней дочери

Подтвердила слова Дмитрия и сама Полина. Сегодня певица рассказала, что из-за капризов дочери семейный отдых в Дубае стал не самым приятным.
Обновлено вчера в 08:44
Общество

«Бессмертный полк» впервые состоялся на Аляске

Обновлено в 01:02
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Происшествия

«Погибли дети»: Киркоров страдает из-за ужасной трагедии

Обновлено в 01:11
Происшествия

Симоньян призвала судить людей, заблокировавших выходы в горящем самолёте из-за багажа

Обновлено вчера в 15:19
Происшествия

СК подтвердил гибель 41 человека в аварии самолета в Шереметьево

41 человек погиб при аварийной посадке пассажирского самолета в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Власти Шри-Ланки вернули временный запрет на использование соцсетей

Правительство Шри-Ланки на фоне сохраняющейся сложной ситуации в сфере безопасности в стране вновь ввело временный запрет на использование ряда популярных соцсетей и мессенджеров, сообщает в понедельник телеканал News1st.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Источник рассказал о попадании шасси в двигатель сгоревшего самолета

Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся из-за попадания элементов шасси в двигатель.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки

Обновлено вчера в 23:23
Политика

Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии

"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено вчера в 18:05
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