Риски хищений для граждан могут вырасти в праздникиКоммерсантъ вчера в 11:48

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет. Однако если раньше от хакеров больше страдали юрлица и банки, то теперь основная мишень мошенников — граждане.

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