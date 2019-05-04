Экономика
Риски хищений для граждан могут вырасти в праздникиКоммерсантъ вчера в 11:48
Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет. Однако если раньше от хакеров больше страдали юрлица и банки, то теперь основная мишень мошенников — граждане.
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Сбербанк рассказал о рисках хищений средств граждан в майские праздники
Южный Федеральныйвчера в 22:49
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Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении известной журналистки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении якутской журналистки по обвинению в вымогательстве, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
Число погибших в Шереметьево увеличилось до 41 человека
Обновлено вчера в 16:48
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Стали известны имена погибших при трагедии в Шереметьево
Список погибших в результате трагедии в московском аэропорту Шереметьево опубликован в Сети. По данным СК РФ, жертвами ЧП стал 41 человек.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Кузбассовец заплатил алименты, чтобы продать внедорожник
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
WSJ: КНР может отказаться от переговоров с США
Как отмечается, Китай крайне обеспокоен угрозами Трампа и может отказаться от ведения переговоров "под давлением".
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Зеленский пообещал ответить на выдачу паспортов жителям Донбасса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что его команда готовит предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса.
Обновлено 04 мая в 17:28
Происшествия
Пять дачных домов горят в окрестностях Южно-Сахалинска
Возгорание пяти дач произошло в понедельник днем на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Ландыш" в пригороде Южно-Сахалинска.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
СМИ: 11 человек погибли в пожаре на борту самолёта SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 13:19
Экономика
Гаражная жизнь перекочевывает в склады
Рынок self-storage может вырасти Объем предложения складов самостоятельного хранения (self-storage) по итогам 2019 года в Москве может вырасти на 14,5%, до 181,75 тыс. кв. м, прогнозируют аналитики Knight Frank.
Обновлено вчера в 18:07
Игры
Подводный симулятор UBOAT принес издательству прибыль через час
Издатели игры-симулятора подводной лодки UBOAT сделали заявление о том, что данная игра резко вознесла прибыль компании уже через час после ее выхода в ранний доступ Steam.
Обновлено вчера в 11:44
Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики
«Если судить по количеству официальных рабочих дней, Россия всего на три-четыре дня отстает от большинства стран ОЭСР [Организация экономического сотрудничества и развития]», — заявил замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, добавив, что майские праздники не должны восприниматься как потеря для экономики страны.
Обновлено вчера в 07:11
Хоккей
«Даллас» победил «Сент-Луис» и повел в серии
Счет в серии стал 3 - 2 в пользу "Далласа". Ранее сообщалось, что Радулов набрал десятое очко в плей-офф НХЛ.
Обновлено 04 мая в 00:31
Армия и оружие
США направят авианосную группу в качестве «сигнала» для Ирана
США направляют к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики и готовы применить силу в случае посягательства со стороны Исламской Республики на свои интересы и интересы своих союзников, заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
При аварии в Шереметьево погибли 13 человек
Обновлено вчера в 13:52
Политика
«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады
Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:51
Культура
Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму
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Авто
Япона-мама: в России упал спрос на праворульные автомобили
Спрос на праворульные автомобили в России упал на 85%, свидетельствует статистика аналитического агентства «Автостат Инфо», с которой ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 17:02
Авто
В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS
Mercedes-Maybach GLS станет самым дорогим автомобилем, производимым в США.
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Происшествия
Более 50 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме на Ставрополье
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В авиакатастрофе в «Шереметьево» погиб 41 человек
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Происшествия
Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево
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Происшествия
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено вчера в 20:27
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
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Общество
Совфед может выступить с инициативой о запрете кальянов в ресторанах
Совет Федерации 31 мая может выступить с предложением по запрету на курение кальянов в ресторанах.
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