Риски хищений для граждан могут вырасти в праздникиКоммерсантъ 11:48

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет. Однако если раньше от хакеров больше страдали юрлица и банки, то теперь основная мишень мошенников — граждане.

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Происшествия СК возбудил уголовное дело после ЧП в Шереметьево «По факту авиапроисшествия в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — приводит ТАСС слова представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елены Марковской.

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Происшествия Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100 Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.

Происшествия Ространснадзор внепланово проверит «Аэрофлот» и Шереметьево Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и Госкорпорации по ОРВД после ЧП с самолетом SSJ-100 в Шереметьево, сообщает ведомство.

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