Экономика

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздникиКоммерсантъ 11:48

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет. Однако если раньше от хакеров больше страдали юрлица и банки, то теперь основная мишень мошенников — граждане.
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Осторожно, праздники! Возрастает риск хищений денег у граждан

IrkutskMedia18:00

Мошенники активизируются в майские праздники. В зоне риска обычные граждане

Глас.ru16:50

В майские праздники мошенники нацелятся на граждан

Gazeta.SPb12:49

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники

Коммерсантъ11:48

Сбербанк: мошенники в майские праздники немного снизили активность

АБНвчера в 13:54

Сбербанк ожидает небольшой спад активности мошенников на майские праздники

ПРАЙМвчера в 12:55
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело после ЧП в Шереметьево

«По факту авиапроисшествия в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — приводит ТАСС слова представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елены Марковской.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Пассажиры загоревшегося в Шереметьево самолета рассказали о ЧП

Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, однако из-за технических неполадок вернулся в аэропорт вылета, а при посадке загорелся.
Обновлено в 15:03
Происшествия

Пассажиры сняли на видео пожар в салоне SSJ-100

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сняли происходящее в салоне на видео.
Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Происшествия

В Мурманской области объявлен трехдневный траур после ЧП в Шереметьеве

Обновлено в 18:28
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Ространснадзор внепланово проверит «Аэрофлот» и Шереметьево

Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и Госкорпорации по ОРВД после ЧП с самолетом SSJ-100 в Шереметьево, сообщает ведомство.
Обновлено в 18:22
Шоу-бизнес

Мария Кончаловская показала подписчикам дыхательную гимнастику

Мария Кончаловская показала подписчикам дыхательную гимнастику в Instagram, а также поделилась достигнутыми результатами.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Российские военные сообщили о ликвидации 15 боевиков на севере Алеппо

Обновлено в 15:05
Происшествия

Хронология аварий и катастроф самолетов Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 12:22
Авто

Как расшифровать VIN-код автомобиля

VIN или Vehicle Identification Number, идентификационный номер автомобиля – это комбинация цифр и латинских букв, которая содержит важнейшую зашифрованную информацию каждого автомобиле.
Обновлено в 18:47
Армия и оружие

Первый трактор-сапер соберут в Челябинске

Обновлено в 04:16
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Футбол

Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке «Реала»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий по поводу отсутствия Гарета Бэйла в заявке команды на игру с "Вильярреалом".
Обновлено в 17:44
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Обновлено в 18:37
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:11
Происшествия

Останкинская башня погасла в знак скорби по погибшим в ЧП с SSJ-100

Обновлено в 18:23
Здоровье

Медики «скорой» в Новгородской области намерены коллективно уволиться

22 апреля сотрудники скорой помощи города Окуловка Новгородской области объявили итальянскую забастовку.
Обновлено в 17:03
Происшествия

Камера сняла само падение Superjet в Шереметьево

На записи одной из камер видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево отчетливо видно, как вёл себя самолет Sukhoi Superjet 100 в последние секунды до падения.
Обновлено в 16:05
Происшествия

Поимённый список погибших при крушении SSJ-100 в Шереметьево

Поимённый список погибших в результате крушения самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево публикует телеграм-канал Baza.
Обновлено в 18:12
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено в 18:05
Здоровье

Семимесячную девочку спасет внутривенное питание

Жанна собирается даже судиться с чиновниками за эту внутривенную еду, но, даже если выиграет, еда поступит нескоро.
Обновлено в 18:07
Происшествия

В московском метро задержали мужчину с гранатой

На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
Обновлено в 13:42
Политика

Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:07
Экономика

Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по России

Закон об ипотечных каникулах, который позволит людям в трудной жизненной ситуации не платить кредит в течение шести месяцев, вступает в силу 31 июля.
Обновлено в 18:57
Экономика

Utair почти перестала обслуживать долги перед банками

Получается, Utair почти прекратила обслуживание банковского долга.
Обновлено в 17:58
Космос

В Луну с огромной скоростью врезался метеорит

Обновлено в 05:58
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Политика

Повод для переноса инаугурации Зеленского нашли на Украине

В Украинском институте национальной памяти нашли отличный повод перенести инаугурацию Зеленского с 19 мая на более поздний срок.
Обновлено в 10:52
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