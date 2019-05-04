Экономика
Риски хищений для граждан могут вырасти в праздникиКоммерсантъ 11:48
Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет. Однако если раньше от хакеров больше страдали юрлица и банки, то теперь основная мишень мошенников — граждане.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после ЧП в Шереметьево
«По факту авиапроисшествия в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — приводит ТАСС слова представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елены Марковской.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Пассажиры загоревшегося в Шереметьево самолета рассказали о ЧП
Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, однако из-за технических неполадок вернулся в аэропорт вылета, а при посадке загорелся.
Обновлено в 15:03
Происшествия
Пассажиры сняли на видео пожар в салоне SSJ-100
Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сняли происходящее в салоне на видео.
Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием
Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100
Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Ространснадзор внепланово проверит «Аэрофлот» и Шереметьево
Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и Госкорпорации по ОРВД после ЧП с самолетом SSJ-100 в Шереметьево, сообщает ведомство.
Обновлено в 18:22
Шоу-бизнес
Мария Кончаловская показала подписчикам дыхательную гимнастику
Мария Кончаловская показала подписчикам дыхательную гимнастику в Instagram, а также поделилась достигнутыми результатами.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Российские военные сообщили о ликвидации 15 боевиков на севере Алеппо
Обновлено в 15:05
Авто
Как расшифровать VIN-код автомобиля
VIN или Vehicle Identification Number, идентификационный номер автомобиля – это комбинация цифр и латинских букв, которая содержит важнейшую зашифрованную информацию каждого автомобиле.
Обновлено в 18:47
Армия и оружие
Первый трактор-сапер соберут в Челябинске
Обновлено в 04:16
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Футбол
Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке «Реала»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий по поводу отсутствия Гарета Бэйла в заявке команды на игру с "Вильярреалом".
Обновлено в 17:44
Здоровье
Медики «скорой» в Новгородской области намерены коллективно уволиться
22 апреля сотрудники скорой помощи города Окуловка Новгородской области объявили итальянскую забастовку.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Камера сняла само падение Superjet в Шереметьево
На записи одной из камер видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево отчетливо видно, как вёл себя самолет Sukhoi Superjet 100 в последние секунды до падения.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Поимённый список погибших при крушении SSJ-100 в Шереметьево
Поимённый список погибших в результате крушения самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево публикует телеграм-канал Baza.
Обновлено в 18:12
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Здоровье
Семимесячную девочку спасет внутривенное питание
Жанна собирается даже судиться с чиновниками за эту внутривенную еду, но, даже если выиграет, еда поступит нескоро.
Обновлено в 18:07
Происшествия
В московском метро задержали мужчину с гранатой
На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
Обновлено в 13:42
Политика
Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:07
Экономика
Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по России
Закон об ипотечных каникулах, который позволит людям в трудной жизненной ситуации не платить кредит в течение шести месяцев, вступает в силу 31 июля.
Обновлено в 18:57
Экономика
Utair почти перестала обслуживать долги перед банками
Получается, Utair почти прекратила обслуживание банковского долга.
Обновлено в 17:58
Космос
В Луну с огромной скоростью врезался метеорит
Обновлено в 05:58
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Политика
Повод для переноса инаугурации Зеленского нашли на Украине
В Украинском институте национальной памяти нашли отличный повод перенести инаугурацию Зеленского с 19 мая на более поздний срок.
Обновлено в 10:52