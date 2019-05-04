Риски хищений для граждан могут вырасти в праздникиКоммерсантъ 11:48

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет. Однако если раньше от хакеров больше страдали юрлица и банки, то теперь основная мишень мошенников — граждане.

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники

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