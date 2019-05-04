Экономика

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздникиКоммерсантъ 11:48

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет. Однако если раньше от хакеров больше страдали юрлица и банки, то теперь основная мишень мошенников — граждане.
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Мошенники активизируются в майские праздники. В зоне риска обычные граждане

Глас.ru16:50

В майские праздники мошенники нацелятся на граждан

Gazeta.SPb12:49

Сбербанк: мошенники в майские праздники немного снизили активность

АБНвчера в 13:54

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники

Коммерсантъ11:48

Сбербанк ожидает небольшой спад активности мошенников на майские праздники

ПРАЙМвчера в 12:55
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Происшествия

Стало известно о состоянии пилотов сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 14:36
Происшествия

В Госдуме предложили приостановить эксплуатацию SSJ-100

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Михаил Романов сообщил, что обратился в адрес руководителя Росавиации Александра Нерадько с требованием рассмотреть вопрос о приостановке в России эксплуатации Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 16:47
Происшествия

Андрей Чибис прибыл в мурманский аэропорт после пожара в Шереметьево

Врио губернатора Мурманской области прибыл в Мурманский аэропорт после пожара на борту мурманского самолета в столичном Шереметьево.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Аварийно-спасательные работы в Шереметьево завершены

Аварийно-спасательные работы в аэропорту Шереметьево завершены, сообщает пресс-служба аэропорта.
Обновлено в 16:14
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено в 16:45
Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:52
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Происшествия

На траектории полета сгоревшего в Шереметьево Суперджета зарегистрированы удары молнии

Одной из причин возникновения нештатной ситуации на борту самолета Сухой Суперджет 100 с регистрационным номером RA-89098, выполнявшим рейс "Аэрофлота" AFL1492 из Москвы в Мурманск, мог стать удар молнии во время полета.
Обновлено в 14:48
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Власти назвали число госпитализированных после ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 17:41
Хоккей

Павелски не сыграет в пятом матче серии с «Колорадо»

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски не примет участия в пятом матче серии полуфинала Западной конференции Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (2-2).
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

В «Шереметьево» при посадке сгорел самолет «Аэрофлота»

Самолет «Аэрофлота» «Сухой Суперджет-100» вечером вылетел из Москвы в Мурманск, но через полчаса подал сигнал бедствия и вернулся.
Обновлено в 17:01
Наука

В Китае разработали новый катализатор для получения метанола

Обновлено вчера в 05:41
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:11
Политика

Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке

США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Общество

В Росстате рассказали, для чего россияне используют интернет

Самой популярной у россиян целью использования интернета стало общение в социальных сетях - для этого интернет используют 85% его опрошенных пользователей.
Обновлено в 07:39
Кино

Джордж Мартин рассказал о возможном продолжении «Игры престолов»

Писатель Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени», по которым снят сериал «Игра престолов», рассказал, что у культового шоу могут появиться минимум три спин-оффа.
Обновлено в 06:44
Политика

Трамп призвал Мюллера не давать показания в Конгрессе

Спецпрокурору Роберту Мюллеру не следует давать показания в Конгрессе относительно возможного российского вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году.
Обновлено в 16:13
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Политика

Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
Обновлено в 10:43
Единоборства

Боец MMA сделал два оборота вокруг своей оси и нокаутировал соперника

Обновлено в 15:12
Общество

В разных городах мира прошла акция «Бессмертный полк»

В акции «Бессмертный полк» приняли участие жители около 10 городов США.
Обновлено в 09:14
Общество

Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Политика

В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 13:50
Здоровье

Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень

Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Врачи стали готовить Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 06:01
Футбол

«Челси» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне

«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 37-го тура АПЛ (1:1). Этот результат гарантировал «Челси» участие в Лиге чемпионов в следующе сезоне.
Обновлено в 14:24
Футбол

Дзюба пообещал «зарубиться» с ЦСКА в матче чемпионата России

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором сине-бело-голубые встретятся с московским ЦСКА.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие

Сирия: боевики продолжают готовить наступление на город Хама

Обновлено в 15:30
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