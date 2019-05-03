Экономика
Риск рецессии российской экономики снижаетсяNews.ru 03:00
Опрошенные изданием эксперты придерживаются более пессимистичных оценок, полагая, что риск снижения темпов роста ВВП всё же останется около уровня в 20%. При этом показатель может вырасти вдвое при условии падения цен на нефть.
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с чего всё началось
Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале. Об этом говорится в макропрогнозе РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия». Впрочем, опрошенные «Известиями» эксперты настроены более пессимистично.Известиявчера в 17:02
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