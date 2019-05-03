Экономика

Риск рецессии российской экономики снижаетсяNews.ru 03:00

Опрошенные изданием эксперты придерживаются более пессимистичных оценок, полагая, что риск снижения темпов роста ВВП всё же останется около уровня в 20%. При этом показатель может вырасти вдвое при условии падения цен на нефть.
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с чего всё началось

Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале. Об этом говорится в макропрогнозе РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия». Впрочем, опрошенные «Известиями» эксперты настроены более пессимистично.
Известиявчера в 17:02

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Экономика: рецессии не будет?

Давыдов.Индекс11:35

Бензин в РФ продолжит дорожать – экономист Делягин о налоговом манёвре

REGNUM05:06

Правительство РФ умалчивает все более заметный экономический спад

Militaryarms.ruвчера в 13:18

Экономисты рассказали о снижении рисков рецессии в России

Телеканал 360°02:12

Вероятность рецессии в России снизится до 10%

Саминвестор01:35

Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

Известиявчера в 17:02

Риск рецессии российской экономики снижается

News.ru03:00
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Обновлено в 11:07
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Футбол

ЦСКА объявил об уходе Абеля Эрнандеса

Уругвайский нападающий Абель Эрнандес покинул ЦСКА.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Суд продлил меры пресечения фигурантам дела «Нового величия»

Люблинский суд Москвы в понедельник продлил меры пресечения восьми фигурантам громкого дела об экстремистском сообществе "Новое величие", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ

В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В Финском заливе серфер попал под «Метеор»

Обновлено в 10:07
Общество

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список возможных площадок для храма

Обновлено в 09:14
Религия

Патриарх Кирилл назвал протесты против храмов «экзотическим» явлением

Обновлено в 10:38
Общество

Курганский депутат снялся в провокационной фотосессии

Депутат Курганской областной думы Олег Колташов снялся в фотосессии, которую многие посчитали провокационной.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело

В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:51
Хоккей

Хоккеист Чайковски продолжит карьеру в «Автомобилисте»

Словацкий защитник Михал Чайковски, ранее игравший за московское "Динамо", продолжит карьеру в екатеринбургском "Автомобилисте", который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Обновлено в 10:53
Кино

Стала известна реакция актеров из «Игры престолов» на концовку сериала

Компания HBO показала зрителям фильм "Последний дозор", в котором рассказывается о создании финального сезона сериала.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Ответ России на план НАТО против «ядерной угрозы» РФ станет стратегическим концом альянса – Кедми

Российский ответ на стратегию НАТО против "ядерной угрозы" со стороны Москвы станет стратегическим концом блока.
Обновлено в 05:15
Общество

От диеты к протестам: за что заблокировали ролик депутата Бондаренко

Известный своей «макаронной диетой» саратовский депутат-коммунист Николай Бондаренко опять оказался в центре небольшого скандальчика.
Обновлено в 10:45
Экономика

Закончился завод: российское машиностроение оставляют без субсидий

Российское сельхозмашиностроение планируют оставить без ключевой меры поддержки.
Обновлено 24 мая в 17:01
Происшествия

В Карелии экс-директор музея получил 9 лет колонии за педофилию

Обновлено в 10:56
Политика

Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент

Европейская народная партия, по предварительным данным, получает 178 мест в Европарламенте.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Политика

Верховный суд Украины отклонил первый иск о незаконности роспуска Рады

Верховный суд Украины отклонил один из исков о признании незаконным решения президента Владимира Зеленского распустить парламент.
Обновлено в 11:23
Наука

В Китае показали самый быстрый поезд в мире

Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту

Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Гаджеты

ARM представила новые процессоры Cortex-A77 и Mali-G77

Обновлено в 09:21
Общество

В Ростове главы районных администраций отчитались о своих доходах

В Ростове-на-Дону главы районных администраций опубликовали декларации о своих доходах.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Два теплохода столкнулись в Москве

На причале Северного речного вокзала Москвы произошло столкновение двух прогулочных теплоходов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:11
Кино

«Аладдин» возглавил российский прокат

Обновлено вчера в 18:32
Политика

Мосгорсуд признал законным продление ареста украинских моряков

Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобы на продление сроков содержания под стражей украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Мосгорсуда.
Обновлено в 10:25
Политика

Гитанас Науседа победил на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов в Литве, состоявшихся в воскресенье, 26 мая.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Москве полиция силой разогнала противников точечной застройки

Обновлено в 11:14
Политика

Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

Сын Марии Шукшиной готовится сыграть свадьбу с новой возлюбленной

Напомним, что уже долгое время Макар находится в ссоре с бывшей возлюбленной Фрейей Зильбер, которая родила ему ребенка в прошлом году.
Обновлено в 07:54
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