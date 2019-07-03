Футбол
Ришарлисон: аргентинцы пускай жалуются, но в финале сыграет БразилияЧемпионат 21:55
Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон после победы над Аргентиной (2:0) в полуфинальном матче Кубка Америки отреагировал на жалобы аргентинцев на судейство, в частности, форварда Лионеля Месси.
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Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Футбол
Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест
О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Общество
В Японии эвакуируют население Кагосимы из-за ливней
Ранее сообщалось, что из-за угрозы наводнений ранее эвакуации подверглись жители других японских городов Кирисима (там были вывезены 125 тысяч человек) и Аира (около 77 тысяч человек).
Обновлено в 03:34
Политика
Путин назвал условие диалога с Украиной
Диалог Киева и Москвы возможен при выполнении главой Украины Владимиром Зеленским своих предвыборных обещаний, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 19:53
Политика
Руководство «ЕР» направило в регионы предвыборные рекомендации
Рекомендации разработаны Высшей партийной школой «Единой России».
Обновлено в 19:09
Происшествия
Торговый центр в Тюмени эвакуирован из-за стрельбы
Обновлено в 07:15
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Экономика
Дефицит торгового баланса США в мае вырос на 8,4%, хуже прогноза
Дефицит торгового баланса США в мае вырос на 4,3 миллиарда долларов, или на 8,4% по сравнению с показателем апреля, до 55,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Обновлено в 08:39
Общество
Маслякова хотят лишить прав на КВН
ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.
Обновлено в 20:44
Происшествия
Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона
В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.
Обновлено в 15:18
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Общество
Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило соцсети
Обновлено в 16:38
Происшествия
Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск
Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 21:07
Общество
Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян
Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено в 18:44
Гаджеты
В Samsung разработали новую технологию для устройств, использующих ИИ
Блок с новой технологией встраивается непосредственно в само устройство.
Обновлено в 01:57
Общество
Власти Иркутской области оценили ущерб от паводка
Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд руб. Об этом, как говорится в сообщении на сайте правительства региона, губернатор Сергей Левченко проинформировал президента Владимира Путина, а также членов правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, которую возглавляет вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 11:52
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено в 12:33
Футбол
«Атлетико» купил 19-летнего Жуана Фелиша за €126 млн
Обновлено в 17:49
Политика
Слуцкий не видит необходимости выплаты взносов в Совет Европы
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил сомнение в необходимости выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин официально развелся с Алисой Казьминой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак бывшего футболиста сборной России и лондонского "Арсенала" Андрея Аршавина с Алисой Казьминой.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Появилось фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки
В Сети появились снимки подводной лодки "Оренбург" на базе Северного флота в Североморске. Фотографии были сделаны 3 июля.
Обновлено в 19:35
Авто
Новый BMW X6 получил российский ценник
Компания BMW оценила в рублях купеобразный кроссовер X6 нового поколения. Стартовая цена новинки перевалила далеко за пять миллионов рублей.
Обновлено в 06:35
Кино
Умер актер и режиссер Василий Панин
Обновлено в 09:15
Политика
В МИД объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом
Вернуться к предметному обсуждению с США путей урегулирования встречных претензий по ДРСМД не получается из-за принципиальных расхождений, заявил в четверг РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД Hjccbb Владимир Ермаков, находящийся с визитом в Вашингтоне.
Обновлено в 18:47
Интернет
В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат
Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
Штурмовик ВВС США сбросил бомбы на Флориду из-за птицы
Обновлено в 17:15