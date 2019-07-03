Футбол

Ришарлисон: аргентинцы пускай жалуются, но в финале сыграет БразилияЧемпионат 21:55

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон после победы над Аргентиной (2:0) в полуфинальном матче Кубка Америки отреагировал на жалобы аргентинцев на судейство, в частности, форварда Лионеля Месси.
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Ришарлисон: аргентинцы пускай жалуются, но в финале сыграет Бразилия

Чемпионат21:55

Ришарлисон: «Пускай аргентинцы жалуются всю оставшуюся жизнь»

Soccer.ru20:39

Не место для Месси: он снова проиграл со сборной

МК-Спорт04:23

Сборная Чили нацелена на третий финал Кубка Америки подряд. Для Алексиса Санчеса это шанс вытащить карьеру из тупика

Матч ТВ11:10

«Пусть жалуются всю оставшуюся жизнь». Ришарлисон жестко ответил аргентинцам

Спорт-Экспресс20:05

Ришарлисон: «В финале сыграет Бразилия, а аргентинцы пускай жалуются всю оставшуюся жизнь»

Sport24.ru20:57

Аргентина провела лучший матч на Копе. К игре Месси никаких вопросов – тащил

Sports.ru06:05
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Происшествия

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Футбол

Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Общество

В Японии эвакуируют население Кагосимы из-за ливней

Ранее сообщалось, что из-за угрозы наводнений ранее эвакуации подверглись жители других японских городов Кирисима (там были вывезены 125 тысяч человек) и Аира (около 77 тысяч человек).
Обновлено в 03:34
Политика

Путин назвал условие диалога с Украиной

Диалог Киева и Москвы возможен при выполнении главой Украины Владимиром Зеленским своих предвыборных обещаний, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 19:53
Политика

Руководство «ЕР» направило в регионы предвыборные рекомендации

Рекомендации разработаны Высшей партийной школой «Единой России».
Обновлено в 19:09
Происшествия

Торговый центр в Тюмени эвакуирован из-за стрельбы

Обновлено в 07:15
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

В день минус килограмм: Анна Хилькевич рассказала о необычной диете

Обновлено в 12:00
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Экономика

Дефицит торгового баланса США в мае вырос на 8,4%, хуже прогноза

Дефицит торгового баланса США в мае вырос на 4,3 миллиарда долларов, или на 8,4% по сравнению с показателем апреля, до 55,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Обновлено в 08:39
Общество

Маслякова хотят лишить прав на КВН

ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.
Обновлено в 20:44
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона

В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.
Обновлено в 15:18
Экономика

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Общество

Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило соцсети

Обновлено в 16:38
Происшествия

Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск

Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 21:07
Общество

Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян

Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено в 18:44
Гаджеты

В Samsung разработали новую технологию для устройств, использующих ИИ

Блок с новой технологией встраивается непосредственно в само устройство.
Обновлено в 01:57
Общество

Власти Иркутской области оценили ущерб от паводка

Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд руб. Об этом, как говорится в сообщении на сайте правительства региона, губернатор Сергей Левченко проинформировал президента Владимира Путина, а также членов правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, которую возглавляет вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 11:52
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено в 12:33
Футбол

«Атлетико» купил 19-летнего Жуана Фелиша за €126 млн

Обновлено в 17:49
Политика

Слуцкий не видит необходимости выплаты взносов в Совет Европы

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил сомнение в необходимости выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин официально развелся с Алисой Казьминой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак бывшего футболиста сборной России и лондонского "Арсенала" Андрея Аршавина с Алисой Казьминой.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Появилось фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки

В Сети появились снимки подводной лодки "Оренбург" на базе Северного флота в Североморске. Фотографии были сделаны 3 июля.
Обновлено в 19:35
Авто

Новый BMW X6 получил российский ценник

Компания BMW оценила в рублях купеобразный кроссовер X6 нового поколения. Стартовая цена новинки перевалила далеко за пять миллионов рублей.
Обновлено в 06:35
Кино

Умер актер и режиссер Василий Панин

Обновлено в 09:15
Политика

В МИД объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом

Вернуться к предметному обсуждению с США путей урегулирования встречных претензий по ДРСМД не получается из-за принципиальных расхождений, заявил в четверг РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД Hjccbb Владимир Ермаков, находящийся с визитом в Вашингтоне.
Обновлено в 18:47
Интернет

В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат

Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено в 17:59
Армия и оружие

Штурмовик ВВС США сбросил бомбы на Флориду из-за птицы

Обновлено в 17:15
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