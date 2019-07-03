Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон после победы над Аргентиной (2:0) в полуфинальном матче Кубка Америки отреагировал на жалобы аргентинцев на судейство, в частности, форварда Лионеля Месси.

Ришарлисон: аргентинцы пускай жалуются, но в финале сыграет Бразилия

Происшествия Восстановлена хронология аварии на «Лошарике» Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.

Футбол Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.

Общество В Японии эвакуируют население Кагосимы из-за ливней Ранее сообщалось, что из-за угрозы наводнений ранее эвакуации подверглись жители других японских городов Кирисима (там были вывезены 125 тысяч человек) и Аира (около 77 тысяч человек).

Политика Путин назвал условие диалога с Украиной Диалог Киева и Москвы возможен при выполнении главой Украины Владимиром Зеленским своих предвыборных обещаний, заявил президент России Владимир Путин.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

Экономика Дефицит торгового баланса США в мае вырос на 8,4%, хуже прогноза Дефицит торгового баланса США в мае вырос на 4,3 миллиарда долларов, или на 8,4% по сравнению с показателем апреля, до 55,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Общество Маслякова хотят лишить прав на КВН ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.

Происшествия Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.

Экономика Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.

Происшествия Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.

Общество Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.

Общество Власти Иркутской области оценили ущерб от паводка Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд руб. Об этом, как говорится в сообщении на сайте правительства региона, губернатор Сергей Левченко проинформировал президента Владимира Путина, а также членов правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, которую возглавляет вице-премьер Виталий Мутко.

Общество Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.

Политика Слуцкий не видит необходимости выплаты взносов в Совет Европы Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил сомнение в необходимости выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы.

Шоу-бизнес Андрей Аршавин официально развелся с Алисой Казьминой Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак бывшего футболиста сборной России и лондонского "Арсенала" Андрея Аршавина с Алисой Казьминой.

Происшествия Появилось фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки В Сети появились снимки подводной лодки "Оренбург" на базе Северного флота в Североморске. Фотографии были сделаны 3 июля.

Авто Новый BMW X6 получил российский ценник Компания BMW оценила в рублях купеобразный кроссовер X6 нового поколения. Стартовая цена новинки перевалила далеко за пять миллионов рублей.

Политика В МИД объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом Вернуться к предметному обсуждению с США путей урегулирования встречных претензий по ДРСМД не получается из-за принципиальных расхождений, заявил в четверг РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД Hjccbb Владимир Ермаков, находящийся с визитом в Вашингтоне.

Интернет В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.