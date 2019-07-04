Футбол
Ришарлисон: аргентинцы пускай жалуются, но в финале сыграет БразилияЧемпионат вчера в 21:55
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Ришарлисон: «В финале сыграет Бразилия, а аргентинцы пускай жалуются всю оставшуюся жизнь»
Sport24.ruвчера в 20:57
«Пусть жалуются всю оставшуюся жизнь». Ришарлисон жестко ответил аргентинцам
Спорт-Экспрессвчера в 20:05
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:52, Вашингтон
Общество
ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания
Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Экономика
Биометрическая система не позволит мошенникам получить кредит
Единая биометрическая система (ЕБС) встанет на стражу борьбы с мошенниками, не позволив злоумышленникам взять кредит по чужому паспорту.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Политика
Путин назвал причину медленной реализации планов по развитию страны
Не все намеченные планы по развитию страны выполняются так быстро, как хотелось бы, заявил Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera в преддверии визита в Италию и Ватикан.
Обновлено в 00:20
Футбол
Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки
Обновлено в 00:17
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Общество
Рассекречены документы о действиях партизан под Москвой в годы войны
"Всего с начала года рассекречено 29,5 тысячи документов, раскрывающих новые исторические факты", - сказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 20:21
Кино
Темнокожая актриса исполнит главную роль в ремейке «Русалочки»
Роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года исполнит темнокожая актриса Холли Бэйли.
Обновлено в 01:00
Общество
Назван самый бодрящий растворимый кофе
Обновлено в 02:19
Политика
Погибших на подлодке моряков представят к государственным наградам
Подводников, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России, представят к государственным наградам.
Обновлено вчера в 06:55
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление ржавой бронетехники в Вашингтоне
Пентагон не придаёт большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне ко Дню независимости, заявили РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны США.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи
На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
В Луганской области загорелся заминированный лес
На Украине, недалеко от Станицы Луганской, где на прошлой неделе завершился отвод вооружений, загорелся заминированный лес.
Обновлено в 02:31
Политика
Путин освободил от должностей трех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено вчера в 11:01
Общество
Экстренное предупреждение МЧС: река Иркут может выйти из берегов
МЧС РФ Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня, после сильных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах.
Обновлено в 01:05
Наука
Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток
Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 00:20
Происшествия
В торговом центре Тюмени устроили стрельбу
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом
Обновлено вчера в 15:37
Политика
В Гибралтаре задержали супертанкер, перевозивший нефть в Сирию
Власти Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию, говорится в заявлении главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, опубликованном в четверг на сайте правительства.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей
Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Наука
В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий
На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено 01 июля в 07:13
Экономика
Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК
Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25
Общество
Роскачество обнаружило токсичные женские футболки
Четыре из 14 проанализированных экспертами Роскачества брендов женских футболок оказались токсичными.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Экс-глава томского ГУ МЧС получил семь лет колонии за взятку
Суд в Томске приговорил к семи годам колонии строгого режима экс-начальника ГУ МЧС по Томской области Михаила Бегуна.
Обновлено в 02:33
Общество
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий, сообщили СМИ
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект приказа ведомства.
Обновлено в 01:49
Общество
Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян
Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Киев готовится к перебоям с транзитом российского газа
Обновлено вчера в 17:37