Футбол

Ришарлисон: аргентинцы пускай жалуются, но в финале сыграет БразилияЧемпионат вчера в 21:55

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Пусть говорят, но в финале сыграет Бразилия.
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Ришарлисон: аргентинцы пускай жалуются, но в финале сыграет Бразилия

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Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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