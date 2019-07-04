Футбол
Ришарлисон: аргентинцы пускай жалуются, но в финале сыграет БразилияЧемпионат вчера в 21:55
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Ришарлисон: «В финале сыграет Бразилия, а аргентинцы пускай жалуются всю оставшуюся жизнь»
Sport24.ruвчера в 20:57
«Пусть жалуются всю оставшуюся жизнь». Ришарлисон жестко ответил аргентинцам
Спорт-Экспрессвчера в 20:05
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:22, Вашингтон
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
Обновлено вчера в 14:39
Футбол
Агент Боккетти заявил, что защитник продолжит карьеру в «Спартаке»
Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «Чемпионату» заявил, что Боккетти расторгнет контракт со «Спартаком» и покинет команду вслед за защитником Дмитрием Комбаровым и хавбеком Денисом Глушаковым.
Обновлено в 06:07
Общество
Уральскую чиновницу уволили из-за фотосессии для журнала Playboy
Тюменской чиновнице Анне Ануфриевой пришлось уволиться с работы из-за участия в конкурсе «Девушка года - 2019» в мужском журнале Playboy.
Обновлено в 02:40
Общество
Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН
Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Футбол
Вышел трейлер фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Фильм в жанрах драма и биография расскажет о периоде жизни Яшина после чемпионата мира 1962 года в Чили, на котором в проигрыше сборной СССР обвинили голкипера «Динамо».
Обновлено в 07:03
Политика
Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Общество
Синоптики прогнозируют достижение «холодного дна» в выходные в Москве
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в выходные.
Обновлено в 06:16
Общество
Кокорина и Мамаева увековечили на дне Черного моря
Обновлено в 05:32
Футбол
«Зенит» летом возьмет трех новичков
Еще одна задача, которая стоит перед петербургским клубом – постараться найти себе игроков на российском рынке.
Обновлено в 07:13
Футбол
Болельщики «Ростова» не хотят делить домашнюю арену с фанатами «Чайки»
Болельщики "Ростова" выразили недовольство заявлениями со стороны футбольного клуба "Чайка" относительно "Ростов-Арены", сообщает Sport24.
Обновлено в 05:56
Общество
Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий
Действующий документ содержит 456 профессий, запрещенных для женщин, в текущей редакции проекта нового документа - сто производств, работ и должностей, где ограничивается применение труда женщин.
Обновлено в 06:17
Общество
Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян
Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
В центре Москвы дерево убило ребенка
В столичном районе Басманный (ЦАО) после падения дерева на детскую площадку погиб ребенок, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Подмосковье мужчина умер в больнице в ожидании врачей
Мужчина скончался в одной из больниц города Подольска Московской области, не дождавшись врачей.
Обновлено в 06:37
Общество
Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов
Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
Обновлено в 05:32
Экономика
Минфин РФ выступил за ужесточение наказания для «черных кредиторов»
Министерство финансов России выступает за ужесточение наказания для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовной ответсвенности, заявил в четверг, 4 июля, замглавы ведомства Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:17
Общество
«Настоящее время»: Семья главы Генштаба, по некоторым данным, владеет квартирой и домом на сумму 150 миллионов рублей
Семья главы Генштаба вооруженных сил Валерия Герасимова, по некоторым данным, владеет квартирой и домом на общую сумму до 150 миллионов рублей.
Обновлено в 07:00
Наука
В вулкане возле Антарктиды нашли кипящее лавовое озеро
Обновлено в 04:59
Футбол
Третий комплект формы «Локомотива» выполнен в цветах пригородных поездов
Московский "Локомотив" презентовал форму футболистов команды на новый сезон, третий комплект которой выполнен в цветах пригородных электричек и поездов дальнего следования.
Обновлено в 07:12
Здоровье
Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России
В настоящему времени ситуация крайне плоха в 13 регионах, где за последние три года более 1% жителей оказались заражены вирусом иммунодефицита человека.
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
Как сообщили в компании, инцидент произошел в ночь на 1 июля при посадке на рейс DP147 Москва — Анапа. Опоздавших пассажиров было двое.
Обновлено в 06:23
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Футбол
ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком» в Австрии
4 июля в заключительном матче Кубка Париматч Премьер на поле выйдут игроки ФК «Краснодар» и московского клуба «Спартак».
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
ЧП во время салюта в Минске попало на видео
Обновлено в 04:56
Общество
В Башкирии обрушился мост из фильма «Вечный зов»
Пользователей соцсетей Софья Андреева пишет, что данный пешеходный деревянный мост протяженностью 550 метров, построенный в 1936 году, по неподтвержденным данным является самым длинным деревянным мостом в России.
Обновлено в 02:54
Футбол
Газизов: слова о «Спартаке» были вырваны, но болеть против своих — нонсенс
Только в России происходит такая ситуация, когда в городе топовая игра, например, со «Спартаком», ЦСКА, «Зенитом» или «Локомотивом», то половина болельщиков болеет против тебя.
Обновлено в 07:14