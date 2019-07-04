Пусть говорят, но в финале сыграет Бразилия.

Ришарлисон: аргентинцы пускай жалуются, но в финале сыграет Бразилия

Футбол Агент Боккетти заявил, что защитник продолжит карьеру в «Спартаке» Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «Чемпионату» заявил, что Боккетти расторгнет контракт со «Спартаком» и покинет команду вслед за защитником Дмитрием Комбаровым и хавбеком Денисом Глушаковым.

Общество Уральскую чиновницу уволили из-за фотосессии для журнала Playboy Тюменской чиновнице Анне Ануфриевой пришлось уволиться с работы из-за участия в конкурсе «Девушка года - 2019» в мужском журнале Playboy.

Общество Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.

Футбол Вышел трейлер фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» Фильм в жанрах драма и биография расскажет о периоде жизни Яшина после чемпионата мира 1962 года в Чили, на котором в проигрыше сборной СССР обвинили голкипера «Динамо».

Политика Уголовное дело возбудили против главы «Автодора» Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".

Общество Синоптики прогнозируют достижение «холодного дна» в выходные в Москве Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в выходные.

Футбол «Зенит» летом возьмет трех новичков Еще одна задача, которая стоит перед петербургским клубом – постараться найти себе игроков на российском рынке.

Общество Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий Действующий документ содержит 456 профессий, запрещенных для женщин, в текущей редакции проекта нового документа - сто производств, работ и должностей, где ограничивается применение труда женщин.

Общество Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.

Происшествия В центре Москвы дерево убило ребенка В столичном районе Басманный (ЦАО) после падения дерева на детскую площадку погиб ребенок, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Подмосковье мужчина умер в больнице в ожидании врачей Мужчина скончался в одной из больниц города Подольска Московской области, не дождавшись врачей.

Общество Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.

Экономика Минфин РФ выступил за ужесточение наказания для «черных кредиторов» Министерство финансов России выступает за ужесточение наказания для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовной ответсвенности, заявил в четверг, 4 июля, замглавы ведомства Алексей Моисеев.

Футбол Третий комплект формы «Локомотива» выполнен в цветах пригородных поездов Московский "Локомотив" презентовал форму футболистов команды на новый сезон, третий комплект которой выполнен в цветах пригородных электричек и поездов дальнего следования.

Здоровье Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России В настоящему времени ситуация крайне плоха в 13 регионах, где за последние три года более 1% жителей оказались заражены вирусом иммунодефицита человека.

Происшествия Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы» Как сообщили в компании, инцидент произошел в ночь на 1 июля при посадке на рейс DP147 Москва — Анапа. Опоздавших пассажиров было двое.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.

Футбол ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком» в Австрии 4 июля в заключительном матче Кубка Париматч Премьер на поле выйдут игроки ФК «Краснодар» и московского клуба «Спартак».

Общество В Башкирии обрушился мост из фильма «Вечный зов» Пользователей соцсетей Софья Андреева пишет, что данный пешеходный деревянный мост протяженностью 550 метров, построенный в 1936 году, по неподтвержденным данным является самым длинным деревянным мостом в России.