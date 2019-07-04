Футбол
Ришарлисон: аргентинцы пускай жалуются, но в финале сыграет БразилияЧемпионат вчера в 21:55
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Ришарлисон: «В финале сыграет Бразилия, а аргентинцы пускай жалуются всю оставшуюся жизнь»
Sport24.ruвчера в 20:57
«Пусть жалуются всю оставшуюся жизнь». Ришарлисон жестко ответил аргентинцам
Спорт-Экспрессвчера в 20:05
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:47, Вашингтон
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено вчера в 06:15
Космос
Пришельцы добрались до земных объектов: удивительные кадры с летающей пирамидой всполошили Сеть
По другому предположению, на видео попал летательный аппарат пришельцев, внешне напоминающий пирамиду.
Обновлено вчера в 21:43
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 08:28
Экономика
Банки нашли способ подключать платные услуги без ведома россиян
Финансовые организации начали подключать дополнительные платные услуги по СМС без прямого согласия клиентов.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск
Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено вчера в 21:07
Футбол
«Челси» не может объявить о переходе Лэмпарда из-за сбоев в соцсетях
Челси вынужден отложить объявление о назначении Фрэнка Лэмпарда из-за сбоев в работе популярных соцсетей Facebook и Instagram, утверждает Mirror.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Обновлено вчера в 03:55
Шоу-бизнес
Лоза встал на сторону Пугачевой после случая на Рижском вокзале
По словам Лозы, Пугачева — не единственная, кто выезжал на железнодорожную платформу.
Обновлено 02 июля в 11:36
Политика
Опрос: почти половина американцев выступает за импичмент Трампа
Почти половина американцев считает, что президент США Дональд Трамп должен быть отстранен от занимаемой должности.
Обновлено вчера в 22:49
Технологии
Стала известна дата полного перехода россиян на электронные паспорта
Полная замена бумажных паспортов предполагается завершить к декабрю 2028 года.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Путин рассказал о планах на 2024 год
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено вчера в 10:51
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Википедия признала Крым частью России
Интернет-энциклопедия Википедия в одной из статей указала на карте Крым частью России, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Новый глава Европарламента высказался по санкциям против России
Новый председатель Европейского парламента Давид Сассоли считает, что на сегодняшний день нет предпосылок для изменения санкционного режима России, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 09:25
Общество
В России захотели наказывать за продажу гаджетов без российского ПО
В конце июня Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон, по которому производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию гаджеты с предустановленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено вчера в 03:14
Здоровье
Голикова заявила о катастрофической убыли населения России
Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено 02 июля в 14:05
Общество
В Канске оценивают ущерб от подтопления
Обновлено вчера в 23:38
Здоровье
Часть поликлиники в Лесной поляне может быть закрыта для пациентов
Обновлено вчера в 22:23
Музыка
Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова
Британская группа Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова.
Обновлено вчера в 04:59
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой объяснили, почему она никогда не выйдет замуж
Ольге посоветовали перестать выставлять напоказ «пятую точку», потому что, публикуя такие снимки, она может так никогда и не выйти замуж.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Иркутской области за сутки подтоплено пять новых населенных пунктов
Обновлено вчера в 21:54
Общество
Школьные экскурсии: за и против
Полевые выходы предоставляют ученикам новые возможности обучения через опыт: школьная археологическая экспедиция, сбор материала для школьного музея, работа в местной биостанции, метеостанции, исследование экологической обстановки на местности и многое другое.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
Не менее 26 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Гондураса, сообщает в среду местный канал Televicentro со ссылкой на вооруженные силы страны.
Обновлено вчера в 18:50
Кино
Умер актер и режиссер Василий Панин
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Как шизофрения разрушила личную жизнь звезды «Мимино» Фрунзика Мкртчяна
4 июля исполнилось бы 89 лет одному из самых смешных советских артистов – Фрунзику Мкртчяну. Однако прожил он всего 63 года.
Обновлено вчера в 23:23