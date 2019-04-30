Рио Фердинанд может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»REGNUM 03:33

На пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед» может быть назначен бывший защитник клуба Рио Фердинанд.

Спорт день за днем

Политика ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании во вторник, 30 апреля, объявила итоговые результаты президентских выборов, победителем на которых признан Владимир Зеленский.

Общество ЕСПЧ присудил €25 тысяч блогерам, призывавшим на митинги в интернете Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес первое решение по делу против России о блокировке интернет-страниц с информацией о несогласованном митинге.

Авто Денис Мантуров раскрыл особенности парадного кабриолета Aurus В преддверии парада Победы Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ, раскрыл особенности военного кабриолета от отечественной компании Aurus, призванного заменить на мероприятии открытые машины марки «ЗиЛ».

Происшествия Задержан глава Минэкономики Дагестана Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.

Армия и оружие Военный советник Зеленского заявил, что может спланировать любую операцию В одном из украинских СМИ вышло интервью советника по вопросам безопасности и обороны будущего президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.

Общество Император Японии отрекся от престола Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.

Политика Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.

Путешествия На западе Крыма открылся первый автокемпинг на 1 тыс. мест Первый автокемпинг на 1 тыс. мест, в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) по социально-экономическому развитию Крыма, открылся во вторник в Крыму.

Технологии Group-IB проверит результаты голосования шоу «Голос. Дети» Другой задачей Group-IB станет анализ данных по звонкам и СМС с целью выявления аномалий, использования ботов и других технологий для накрутки голосов.

Гаджеты Tele2 первыми в России запустили ранее запрещенную технологию eSIM Ранее Минкомсвязи выступало за легализацию технологии электронных сим-карт на территории РФ и начало подготавливать нормативную базу, которую собирались внедрить в конце 2019 года.

Происшествия В Башкирии напавшего на школу подростка направят на лечение В Республике Башкортостан суд принял решение о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 18-летнего жителя города Стерлитамака, который совершил нападение на школу в апреле 2018 года.

Хоккей Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).

Общество Москвичей предупредили о дожде на Первомай Погода на майские праздники в Москве будет изменчивой, сообщили специалисты центра «Фобос».

Происшествия В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Политика Генпрокурор Луценко начал спешно распродавать недвижимость на Украине Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал распродавать свою недвижимость в стране, сейчас продается его загородный дом, дом и квартира в Киеве, сообщил беглый депутат Рады Александр Онищенко в Facebook.

Экономика Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь проиграл миллиард юаней ($148,4 млн) в споре с Дуном Минчжу, главой компании Gree Electric, крупнейшим производителем кондиционеров в КНР, пишет во вторник, 30 апреля, Bloomberg.

Гаджеты Смартфон c самой большой в мире батареей оказался никому не нужен В конце февраля в мире не оказалось, пожалуй, ни одного СМИ о технологиях, которое не сообщило бы об анонсированном на выставке MWC уникальном смартфоне Energizer с гигантской батареей.

Шоу-бизнес Мария Порошина выглядит как старшая сестра своей дочери Недавно в Сеть попала фотография, на которой актриса позирует рядом со своей мамой и взрослой дочерью Полиной, и поклонники пришли к выводу, что Порошина выглядит, как старшая сестра Полины.

Энергетика Белоруссия полностью остановила прием российской нефти Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

Спорт Биатлонистка Васильева пропустила три допинг-теста по вине IBU Биатлонистка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста из-за того, что Международный союз биатлонистов (IBU) вовремя не поставил её в известность о пропуске второго теста.

Политика Президент Австрии рассказал о своих русских корнях В интервью церковному изданию "Кирхен цайтунг" президент Австрии Александер Ван дер Беллен рассказал, что его мать по происхождению эстонка, а отец — русский, но с европейскими корнями, передает ТАСС.