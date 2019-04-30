Рио Фердинанд может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»REGNUM 03:33

На пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед» может быть назначен бывший защитник клуба Рио Фердинанд.

Спорт день за днем

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Политика МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.

Технологии Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.

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Политика Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал санкции Киева против России "примитивной политикой" действующего главы Украины Петра Порошенко.

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Происшествия Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.

Футбол «Не предавайте «Спартак». Пресс-атташе москвичей обратился к болельщикам Исполняющий обязанности пресс-атташе «Спартака» Филипп Папенков обратился к болельщикам красно-белых, призывая их не отказываться от команды.

Экономика Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба» Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.

Происшествия Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.

Общество ЕСПЧ присудил €25 тысяч блогерам, призывавшим на митинги в интернете Решения добился активист из Сыктывкара Григорий Каблис, разместивший в 2015 году информацию на своей странице «Вконтакте» и записи в интернет-журнале «7х7» с призывом к проведению народного схода для обсуждения арестов высшего руководства республики Коми.

Происшествия В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребёнка В квартире Калининграда в одном из домов на Старопрегольской набережной были найдены тела 43-летней женщины и её 12-летнего сына.

Экономика Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.

Энергетика «Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2» "Газпром" сохраняет планы завершить строительство в ранее установленный срок, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.

Футбол Дзюба рассказал о серьёзности полученной травмы Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о степени повреждения, которое он получил в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».

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Политика Лавров отреагировал на заявления США о вмешательстве в выборы с 1970-х Глава МИД России Сергей Лавров назвал небылицами и голословными обвинениями слова государственного секретаря США Майка Помпео о том, что Москва десятилетиями вмешивается в выборы в Соединенных Штатах.

Общество Император Японии Акихито отрекся от престола Император Японии Акихито отрекся от престола. Трансляцию церемонии ведет NHK.

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Общество Собянин открыл после реставрации фонтаны на ВДНХ Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник дал старт сезону работы городских фонтанов, открыв после реставрации исторические фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ.