Футбол

Рио Фердинанд может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»REGNUM 03:33

На пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед» может быть назначен бывший защитник клуба Рио Фердинанд.
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Рио Фердинанд может стать спортивным директором «МЮ»

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