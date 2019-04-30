Футбол
Рио Фердинанд может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»REGNUM 03:33
На пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед» может быть назначен бывший защитник клуба Рио Фердинанд.
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