Футбол

Рио Фердинанд может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»REGNUM 03:33

На пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед» может быть назначен бывший защитник клуба Рио Фердинанд.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Фердинанд обсуждает с руководством «МЮ» возможность стать спортивным директором

Sport24.ru08:15

Фердинанд – главный претендент на должность спортивного директора «Манчестер Юнайтед»

Бомбардир.ру01:28

Легенда «МЮ» претендует на пост спортивного директора клуба

Газета.Ru02:31

Рио Фердинанд может стать спортивным директором «МЮ»

Sports.ru04:20

Фердинанд претендует на пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат00:25

Фердинанд может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВ06:53

Рио Фердинанд может вернуться в МЮ в качестве спортивного директора

Soccer.ruвчера в 22:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Происшествия

Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО

Обновлено в 08:00
Политика

Помпео оценил заявление Гуаидо о финальной фазе операции «Свобода»

Обновлено в 09:50
Авто

BMW построит собственный завод в России

Немецкий автоконцерн BMW намерен построить собственный завод в технопарке Храброво в Калининградской области.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Московские полицейские спасли лисенка

Обновлено в 08:53
Происшествия

Станция метро «Улица Дыбенко» больше часа закрыта на вход и выход

Обновлено в 10:10
Футбол

Экс-капитан «Спартака» поддержал Кононова

Бывший капитан "Спартака" Андрей Тихонов выразил поддержку главному тренеру команды Олегу Кононову, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:30
Политика

Бутина: я выступала за улучшение отношений России и США

Как известно, как указано в документах, я выступала за улучшение отношений между Россией и США.
Обновлено в 10:24
Общество

Трубы «Северного потока-2» начали укладывать в российских водах

Строители начали укладку газопровода «Северный поток-2» в российских территориальных водах.
Обновлено в 09:50
Хоккей

Ковальчук стал капитаном сборной России по хоккею

Форвард клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею перед заключительным в сезоне этапом Евротура, сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 09:23
Гаджеты

Tele2 уже ограничил выдачу eSim из-за «ажиотажного спроса»

Как пояснили сотрудники салонов связи Tele2, переход на eSim оказался «ажиотажным». Вчера в одной точке выдали 20 QR-кодов, а в другой 14.
Обновлено в 11:07
Общество

В Петербурге выставили на продажу панно со станции «Проспект Славы»

Обновлено в 07:23
Происшествия

Полиция задержала министра экономики Дагестана

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:56
Политика

Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии

Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено в 10:20
Культура

Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала

Обновлено вчера в 14:56
Путешествия

На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест

В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Обновлено в 03:47
Политика

ЛДПР внесла законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан

Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о наказании для чиновников вплоть до пяти лет лишения свободы за оскорбление граждан.
Обновлено в 09:34
Экономика

«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль

«АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие

Грузовик ВСУ с боеприпасами подорвался на мине в Донбассе

Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес

Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения

Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба»

Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.
Обновлено в 11:01
Космос

В Сети появилась первая в мире «фотография бога»

Астрофотограф Курт Морган сделал снимок, который тут же в СМИ назвали "фотографией Бога". На изображении четко виден силуэт человека.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Россиянка сломала ногу и шесть километров ползла до дома

Обновлено в 07:37
Общество

Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы

Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Общество

В Японии проходит церемония отречения императора от престола

В Японии проходит церемония отречения императора Акихито от престола.
Обновлено вчера в 23:19
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Происшествия

В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребенка

Калининградские следователи выясняют обстоятельства гибели 43-летней женщины и ее 12-летнего сына, чьи мумифицированные тела нашли в квартире жилого дома, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталья Гацко.
Обновлено в 09:10
Футбол

Адвокат Кокорина назвал возможную дату приговора

Приговор футболисту «зенита» Александру Кокорину может быть озвучен 8 мая, заявила его адвокат Татьяна Стукалова.
Обновлено в 08:56
Авто

Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross

Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.
Обновлено в 01:55
Хоккей

Карсумс подписал новый контракт со «Спартаком»

Нападающий Мартиньш Карсумс заключил новый контракт со "Спартаком", информирует клубная пресс-служба.
Обновлено в 10:15
Авто

Денис Мантуров раскрыл особенности парадного кабриолета Aurus

В преддверии парада Победы Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ, раскрыл особенности военного кабриолета от отечественной компании Aurus, призванного заменить на мероприятии открытые машины марки «ЗиЛ».
Обновлено в 01:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рио Фердинанд
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник. Провёл 81 матч за сборную Англии и принял участие в трёх чемпионатах мира. Фердинанд начал играть в футбол за молодёжные команды разных клубов, остановившись в конце концов на клубе «Вест Хэм Юнайтед», в котором пробился из молодёжного состава в основной состав и дебютировал в Премьер-лиге в 1996 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эд Вудворд
Британский предприниматель
Английский предприниматель и инвестиционный банкир, занимающий должности исполнительного директора и исполнительного вице-председателя компании Manchester United plc., управляющей футбольным клубом «Манчестер Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное