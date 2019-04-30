Футбол

Рио Фердинанд может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»REGNUM 03:33

На пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед» может быть назначен бывший защитник клуба Рио Фердинанд.
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Легенда «МЮ» претендует на пост спортивного директора клуба

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В качестве возможной причины комы родственники Сергея называют злоупотребление запрещенными препаратами, сообщает Telegram-канал Mash.
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Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
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Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, которую осудили за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», рассказала на пресс-конференции о самых страшных моментах жизни в заключении.
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Рио Фердинанд
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Английский футболист, центральный защитник. Провёл 81 матч за сборную Англии и принял участие в трёх чемпионатах мира. Фердинанд начал играть в футбол за молодёжные команды разных клубов, остановившись в конце концов на клубе «Вест Хэм Юнайтед», в котором пробился из молодёжного состава в основной состав и дебютировал в Премьер-лиге в 1996 году.
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Эд Вудворд
Британский предприниматель
Английский предприниматель и инвестиционный банкир, занимающий должности исполнительного директора и исполнительного вице-председателя компании Manchester United plc., управляющей футбольным клубом «Манчестер Юнайтед».
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