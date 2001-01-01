Римас Куртинайтис: «Сегодня ЦСКА был намного лучше „Химок“»Sports.ru 16:23

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис отметил заслуженную победу ЦСКА над подмосковной командой в матче Евролиги (80:72).

Римас Куртинайтис: «Сегодня ЦСКА был намного лучше „Химок“»

Армия и оружие Военные корабли НАТО вошли в Черное море В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».

Общество В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране опережает в 2,5 раза темпы роста данного показателя в мировом масштабе.

Происшествия Кадырову сдался чеченец, устроивший смертельное ДТП в Москве Муслим Джамбеков, который несколько дней назад устроил смертельное ДТП в Москве, пришел в правоохранительные органы Чечни, сообщает телеграм-канал главы республики Рамзана Кадырова.

Происшествия В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.

Политика США подготовили новые санкции против России Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.

Общество Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.

Политика Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.

Общество Фанаты Кита Флинта проводили его в последний путь песнями и танцами Близкие и поклонники простились с вокалистом группы The Prodigy Китом Флинтом, который ушел из жизни 4 марта.

Общество Умер журналист Максим Ковальский Обновлено в 01:07 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.

Происшествия Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.

Происшествия Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.

Политика Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в Верховном суде Дмитрий Гудков Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти (Клишаса).

Баскетбол ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги Баскетболисты московского ЦСКА обыграли подмосковные "Химки" в гостевом матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.

Армия и оружие Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.

Культура Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.

Финансы Индекс потребительских настроений в США в марте превысил прогноз Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по окончательной оценке, поднялся до 98,4 пункта с февральского уровня в 93,8 пункта, сообщается на сайте университета.

Политика На Украине оценили масштаб потерь от торговых ограничений с Россией Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne в пятницу рассказал об убытках, которые Украина несет от взаимных торговых ограничений с Россией.