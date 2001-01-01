Футбол

Римас Куртинайтис: «Сегодня ЦСКА был намного лучше „Химок“»Sports.ru 16:23

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис отметил заслуженную победу ЦСКА над подмосковной командой в матче Евролиги (80:72).
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Римас Куртинайтис: Мы пытались соответствовать уровню ЦСКА, но они были лучше нас в определенных компонентах

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Римас Куртинайтис: «Нам нужно еще много работать, чтобы соответствовать уровню ЦСКА. Но мы старались»

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Куртинайтис: «ЦСКА принимал лучшие игровые решения, чем мы»

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Римас Куртинайтис: «Нам нужно еще много работать, чтобы соответствовать уровню ЦСКА. Но мы старались»

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Куртинайтис: старались соответствовать уровню ЦСКА, но они были намного лучше

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Римас Куртинайтис: «Сегодня ЦСКА был намного лучше „Химок“»

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Куртинайтис: «Команда готовится отлично, ведь это последняя игра в Мытищах»

Sport.ruвчера в 12:29
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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