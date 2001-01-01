Футбол
Римас Куртинайтис: «Сегодня ЦСКА был намного лучше „Химок“»Sports.ru 16:23
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис отметил заслуженную победу ЦСКА над подмосковной командой в матче Евролиги (80:72).
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