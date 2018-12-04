Футбол

Рикельме: «Хочу, чтобы „Ривер“ и „Бока“ сыграли в Аргентине»
Soccer.ru
15:14

Бывший игрок сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме выразил недовольство тем фактом, что ответный финальный матч Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» перенесли в Мадрид. Я хочу, чтобы игра состоялась в Аргентине.
Soccer.ru15:14

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Рикельме: матч «Ривер» — «Бока» будет самой дорогой товарищеской игрой в истории

Чемпионат14:55

Хуан Роман Рикельме: «Финал между „Ривер Плейтом“ и „Бокой Хуниорс“ стал самым дорогим товарищеским матчем в истории»

Матч ТВ14:38

Рикельме - о переносе финала Кубка Либертадорес в Мадрид: «Это будет самый дорогой товарищеский матч в истории»

Евро-футбол.ру15:03

Месси и Роналду посетят финал Кубка Либертадорес в Мадриде

Газета.Ru11:03

«Самый дорогой товарищеский матч в истории». Рикельме высмеял перенос финала Кубка Либертадорес

Sport24.ru14:26

Хуан Роман Рикельме: «Финал „Ривер“- „Бока“ - самый дорогой товарищеский матч в истории»

Спорт-Экспресс13:22

СМИ: капитан «Ривер Плейт» может не поехать на финал Кубка Либертадорес

Legalbet01:10
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Футбол

Черышев вышел на поле впервые с 20 октября

Обновлено в 16:30
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Черчесов признан тренером года по версии Минспорта России

Обновлено в 16:32
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«Монако» без Головина обыграл «Амьен»

"Монако" обыграл "Амьен" в матче 16-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:13
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Глава ДСИ РФС Егоров: пенальти в ворота «Спартака» назначен ошибочно

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом» Сергей Карасёв ошибся, назначив пенальти в ворота красно-белых и удалив защитника Николая Рассказова.
Обновлено в 16:09
Футбол

РФС принял решение о введении VAR в РПЛ

Сегодня на заседании общего собрания РПЛ руководители клубов единогласно поддержали внедрение VAR.
Обновлено в 16:36
Футбол

Сестра Роналду возмущена тем, что ее брат не выиграл «Золотой мяч»

Сестра португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Эльма Авейру поделилась мнением о том, что ее брат не получил награду «Золотой мяч» по итогам 2018 года.
Обновлено в 15:34
Футбол

Адвокат надеется, что 5 декабря суд освободит Мамаева из-под стражи

Обновлено в 16:30
Футбол

Роман Еременко может покинуть «Спартак» уже нынешней зимой

Похоже, что нового главного тренера московского "Спартака" Олега Кононова не устраивает форма и стиль игры хавбека Романа Еременко, который подписал контракт с "красно-белыми" в августе нынешнего года.
Обновлено в 16:00
Футбол

Симеоне: больше всех «Золотой мяч» заслуживали Варан и Гризманн

Напомним, что в голосовании за «Золотой мяч» Гризманн занял третье место, Варан оказался седьмым.
Обновлено в 16:20
Футбол

«Болонья» обыграла «Кротоне» в Кубке Италии и вышла на «Ювентус»

"Болонья" выиграла у "Кротоне" (3:0) в матче 1/16 финала Кубка Италии.
Обновлено в 14:51
Футбол

«Реал» в матче «Рома» – «Интер» просматривал Маноласа и Икарди

Скауты мадридского «Реала» посетили матч 14 тура Серии А между «Ромой» и «Интером» (2:2). Они просматривали по одному футболисту из каждой команды.
Обновлено в 15:31
Футбол

Еще один матч чемпионата Франции перенесен из-за демонстраций

Матч 17-го тура чемпионата Франции "Тулуза" - "Лион" перенесен на более поздний срок, сообщает официальный сайт лиги 1. Игра должна была состояться 8 декабря, новая дата не определена.
Обновлено в 11:36
Футбол

France Football показал первую реакцию Модрича на «Золотой мяч»

В понедельник Модрич стал обладателем Золотого мяча 2018 года.
Обновлено в 11:25
Футбол

УЕФА перенес матч Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Лионом» в Киев

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести матч Лиги чемпионов между украинским "Шахтером" и французским "Лионом" из Харькова в Киев.
Обновлено в 16:13
Футбол

Почеттино: «В забеге со мной у Клоппа не было бы шансов»

Обновлено в 16:08
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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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