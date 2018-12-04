Футбол
Рикельме: «Хочу, чтобы „Ривер“ и „Бока“ сыграли в Аргентине»
Рикельме: «Хочу, чтобы „Ривер“ и „Бока“ сыграли в Аргентине»Soccer.ru15:14
Бывший игрок сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме выразил недовольство тем фактом, что ответный финальный матч Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» перенесли в Мадрид. Я хочу, чтобы игра состоялась в Аргентине.
Soccer.ru15:14
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Черышев вышел на поле впервые с 20 октября
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«Монако» без Головина обыграл «Амьен»
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Глава ДСИ РФС Егоров: пенальти в ворота «Спартака» назначен ошибочно
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом» Сергей Карасёв ошибся, назначив пенальти в ворота красно-белых и удалив защитника Николая Рассказова.
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Футбол
РФС принял решение о введении VAR в РПЛ
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Футбол
Сестра Роналду возмущена тем, что ее брат не выиграл «Золотой мяч»
Сестра португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Эльма Авейру поделилась мнением о том, что ее брат не получил награду «Золотой мяч» по итогам 2018 года.
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Футбол
Симеоне: больше всех «Золотой мяч» заслуживали Варан и Гризманн
Напомним, что в голосовании за «Золотой мяч» Гризманн занял третье место, Варан оказался седьмым.
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Футбол
«Реал» в матче «Рома» – «Интер» просматривал Маноласа и Икарди
Скауты мадридского «Реала» посетили матч 14 тура Серии А между «Ромой» и «Интером» (2:2). Они просматривали по одному футболисту из каждой команды.
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Еще один матч чемпионата Франции перенесен из-за демонстраций
Матч 17-го тура чемпионата Франции "Тулуза" - "Лион" перенесен на более поздний срок, сообщает официальный сайт лиги 1. Игра должна была состояться 8 декабря, новая дата не определена.
Обновлено в 11:36
Футбол
France Football показал первую реакцию Модрича на «Золотой мяч»
В понедельник Модрич стал обладателем Золотого мяча 2018 года.
Обновлено в 11:25
Футбол
УЕФА перенес матч Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Лионом» в Киев
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести матч Лиги чемпионов между украинским "Шахтером" и французским "Лионом" из Харькова в Киев.
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Почеттино: «В забеге со мной у Клоппа не было бы шансов»
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